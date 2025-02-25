獨／竹縣勞工處副座林東山涉貪汙罪 遭裁定羈押禁見

新竹縣勞工處副座林東山涉貪汙案，今天遭地方法院裁定羈押禁見，據掌握，林東山疑因未能落實勞動安檢，遭人檢舉調查，檢方複訊後向法院聲押後請回，爾後再提抗告，高院昨天發回準押禁見。新竹地方法院因林東山否認犯行，其涉犯貪汙治罪條例的圖利、違背職務收受賄賂等犯罪嫌疑重大，今天裁定羈押禁見。

據了解，林東山疑因收禮券，在勞動檢查的程序上有瑕疵，遭人跨轄檢舉，此案檢方調查後，認為其犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，不過當時裁定請回。對此，檢方提出抗告，高院昨天發回準押禁見，新竹地方法院今天裁定林東山收押禁見。

對此， 新竹地方法院表示，被告否認犯行，惟其涉犯貪汙治罪條例的圖利、違背職務收受賄賂等犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有事實及相當理由足認被告有勾串共犯或證人之虞，為避免案情陷於晦暗，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信。