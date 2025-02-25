快訊

Gogoro首度喊出3年後獲利 姜家煒的信心從何而來？

114學測五標曝！數Ａ好難「四標都降一級分」 社會滿級分人數少逾500人

南韓高速公路橋梁坍塌畫面曝光 韓媒：疑8人遭活埋

台西鄉前鄉長林芬瑩夫婦索賄光電業者560萬 二審今維持原判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

雲林縣前台西鄉長林芬瑩與丈夫丁文彬涉嫌透過林姓男子向太陽能業者索賄560萬元，前年5月一審認林芬瑩、丁文彬共同犯不違背職務收受賄賂罪分處12年及13年半，不服上訴，台南高分院今上午宣判上訴駁回，仍維持原審12年及13年半。

判決指出，太陽能業者考量太陽能光電有林帶通行權、架空電桿租用申請的需求，且相關公文皆遭台西鄉公所刁難，於是透過內定下包商王姓總經理協助處理路權申請事宜。

王透過林姓鄉民邀約丁文彬會面，由丁向林傳達太陽能業者需支付1甲地40萬元賄賂，作為台西鄉公所核發路權對價，幾經斡旋價格，丁文彬表示可支付總計現金560萬元現金，作為鄉公所核發路權予昱昶公司代價，太陽能業者、包商等人認為560萬元可行，同時支付120萬元給林姓男子，作為公關酬謝費。

一審認為，太陽能業者自2020年8月起多次申請路權遭拒，從業務承辦人乃至秘書皆不清楚具體原因，只知道需要經過長官同意。同時太陽能業者也知道為求順利通過申請，需尋求具有實質影響力的人。經傳喚公所人員，證實在行政事項上，丁文彬確實都有參與決策的權力，林芬瑩也表示會詢問丁文彬意見。

同時，檢視太陽能業者的林帶通行權申請案前後內容大致相同，並沒有重新設計，台西鄉公所遲遲未核准的理由，非土地切結書或土地租賃契約書等問題。但當丁文彬收到賄款後，太陽能業者即順利取得通行權，因此認定有對價關係。

一審認為，林芬瑩目睹丁文彬將裝有賄款的紙箱放回車上，都足以認定林芬瑩和丁文彬有犯意聯絡、行為分擔。而這整起收賄案件，丁文彬是處於主導地位，從頭到尾都是藉由太太林芬瑩在公所內給的影響力，對廠商上下其手，所以在刑度上比林芬瑩來得重。

台西鄉前鄉長林芬瑩授權給老公丁文彬向能源公司索賄560萬元，二審仍維持12年判決。記者蔡維斌／翻攝
台西鄉前鄉長林芬瑩授權給老公丁文彬向能源公司索賄560萬元，二審仍維持12年判決。記者蔡維斌／翻攝

太陽能 收賄 賄款 鄉長 雲林

延伸閱讀

追求不成槍殺「關渡鹹粥」闆娘...凶手遭老闆痛罵色魔 判關20年定讞

判太輕！夫妻侵占1.5億…苗院僅判10月 二審改判2年10月

農地開發光電僅指引 環團盼設監督機制

日本國際太陽光電展今開展 元晶以差異化策略進軍日本

相關新聞

鄭文燦四度開準備庭 他搶著解釋清楚、連遭制止

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院昨四度開庭，律師團直指檢方違法監聽的譯文不具證據能力，首度上陣的前法...

獨／竹縣勞工處副座林東山涉貪汙罪 遭裁定羈押禁見

新竹縣勞工處副座林東山涉貪汙案，今天遭地方法院裁定羈押禁見，據掌握，林東山疑因未能落實勞動安檢，遭人檢舉調查，檢方複訊後...

興富發吊臂砸中捷釀1死15傷 2工人過失致死判決結果出爐

台中捷運前年5月10日遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中軌道，車廂迎面撞上釀1死15傷慘劇，死者為靜宜大學法律系專任教師...

他與槍擊要犯搭檔選副總統 花200買連署書…二審判3年罰200萬

共和黨黨主席周克琦與曾是「十大槍擊要犯」藍信祺搭檔連署參選總統副總統，檢方指控他發放米酒、牙刷、牙膏、現金200元收購連...

台西鄉前鄉長林芬瑩夫婦索賄光電業者560萬 二審今維持原判

雲林縣前台西鄉長林芬瑩與丈夫丁文彬涉嫌透過林姓男子向太陽能業者索賄560萬元，前年5月一審認林芬瑩、丁文彬共同犯不違背職...

祝康明等4人遭控統戰 均判無罪

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂四人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。