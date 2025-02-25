興富發吊臂砸中捷釀1死15傷 2工人過失致死判決結果出爐
台中捷運前年5月10日遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中軌道，車廂迎面撞上釀1死15傷慘劇，死者為靜宜大學法律系專任教師林淑雅也是人權鬥士，檢方偵查1年3個月後起訴2名操作工人，興富發獲不起訴；台中地院今依過失致死罪判許姓、呂姓工人1年2月、1年，均緩刑3年，可上訴。
興富發文心愛悅31樓頂樓塔吊吊臂2023年5月10日中午由工人拆除，過程疑似鋼索斷裂造成長40公尺、重3.3公噸的吊臂向下墜，砸中部分建物及捷運頂上的遮光罩，並卡在上方入侵軌道，造成捷運發車來不及反應迎面撞上嚴重毀損，更釀1死10傷慘劇。
台中地檢起訴指出，許姓、呂姓工人作業中見起重機伸臂被鐵製板手（棘輪板手）卡住根部插銷孔處無法脫離，卻沒有依照「塔式吊車工程施工計畫書」、「拆除機說明書」中規範，就便宜行事直接操作拆除機，以逆時針旋轉拖拉起重機伸臂。
造成拆除機的伸臂（桁架）遭彎折破壞而失去荷重能力，底下吊著的起重機也因失去拉力，其伸臂才會應聲下墜並拉斷拆除機鋼索，掉落砸向中捷軌道引發事故。
檢方訊時，許表示為讓起重機的伸臂脫離旋轉盤凹槽，有指揮呂駕駛拆除機左右旋轉調整，坦承以不當方式指揮；呂也說，他受許指示駕駛拆除機，先向右旋轉23秒、又向左旋轉30秒，向左旋轉過程聽到拆除機桁架斷裂聲音。
另外，死者家屬有對興富發、齊裕及宇球等3間公司提告過失致死，檢方指出3間公司都是法人，而刑法中關於過失致死、過失傷害等罪，並未設有處法人的規定，自無刑法上的犯罪能力，程序法上也無當事能力，偵結均不起訴。
興富發公司在偵查中也害林淑雅家屬，還有大部分傷者以及台中市政府達成和解、賠償。
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