祝康明等4人遭控統戰 均判無罪

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂四人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，在台宣傳統戰，被高雄高分檢起訴；高雄高分院認定檢方舉證不足，均判無罪。檢方將提上訴。

檢調指控，中華民族致公黨前主席陳柏光（在大陸涉詐被捕，台灣通緝中）及台商姜興國為大陸國台辦統戰窗口，二○一七年起受國台辦指示與祝康明接觸，請祝物色退役將領赴陸接受招待。

祝收取陳柏光交付五百萬元，曾率團與孫海濤至美國與陳碰面，行前將參與退將名單交陳柏光、姜興國等人。事後祝想成立黃埔基金會，稱有退役中將、上將參與，盼大陸資助三千萬元，因疫情未成行。

疫情解封後，陸方鎖定劉萬禮等人，由劉帶孫至大陸碰面，返台後由孫、劉物色退將、里長前往大陸，歸亞蒂負責庶務，且總統大選期間在左營舉辦反戰活動，提供八百顆粽子、花生糖送給參加者，盼支持特定政黨跟候選人。

檢調認定祝康明等人行為構成替對岸發展組織，一度聲押祝康明、孫海濤、劉萬禮三人獲准，國安法移往二審管轄並起訴，祝、孫續押三個月，去年四月才交保。

高雄高分院認為，檢方無法舉證陳柏光資金來源為國台辦，且欠缺涉案四人與大陸統戰人員接觸證據，粽子、花生糖經費與大陸無關，也非為選舉而辦，且區區數十至二八○元的粽子、糖果，應不足動搖民眾意向，證據不足，判無罪。