聽新聞
0:00 / 0:00

祝康明等4人遭控統戰 均判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂四人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，在台宣傳統戰，被高雄高分檢起訴；高雄高分院認定檢方舉證不足，均判無罪。檢方將提上訴。

檢調指控，中華民族致公黨前主席陳柏光（在大陸涉詐被捕，台灣通緝中）及台商姜興國為大陸國台辦統戰窗口，二○一七年起受國台辦指示與祝康明接觸，請祝物色退役將領赴陸接受招待。

祝收取陳柏光交付五百萬元，曾率團與孫海濤至美國與陳碰面，行前將參與退將名單交陳柏光、姜興國等人。事後祝想成立黃埔基金會，稱有退役中將、上將參與，盼大陸資助三千萬元，因疫情未成行。

疫情解封後，陸方鎖定劉萬禮等人，由劉帶孫至大陸碰面，返台後由孫、劉物色退將、里長前往大陸，歸亞蒂負責庶務，且總統大選期間在左營舉辦反戰活動，提供八百顆粽子、花生糖送給參加者，盼支持特定政黨跟候選人。

檢調認定祝康明等人行為構成替對岸發展組織，一度聲押祝康明、孫海濤、劉萬禮三人獲准，國安法移往二審管轄並起訴，祝、孫續押三個月，去年四月才交保。

高雄高分院認為，檢方無法舉證陳柏光資金來源為國台辦，且欠缺涉案四人與大陸統戰人員接觸證據，粽子、花生糖經費與大陸無關，也非為選舉而辦，且區區數十至二八○元的粽子、糖果，應不足動搖民眾意向，證據不足，判無罪。

國台辦 粽子 統戰

延伸閱讀

政策加持！大陸動力電池回收業2025年迎第一波爆發期

美國恐進一步打壓…北京外交該如何「排兵布陣」 將成大陸兩會重要話題

差勤系統業者遭控 勞團桃園市抗議捍衛勞工離線權

海軍退將等4人涉共諜案 罪證不足高雄高分院判無罪

相關新聞

鄭文燦四度開準備庭 他搶著解釋清楚 連遭制止

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院昨四度開庭，律師團直指檢方違法監聽的譯文不具證據能力，首度上陣的前法...

祝康明等4人遭控統戰 均判無罪

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂四人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接...

疑討錢不成起口角 六旬父當兒女面砍殺前妻被訴

彰化縣61歲李姓男子去年疑向蔡姓前妻討錢不成，在孩子面前砍殺妻子致死。彰化地檢署偵結，依殺人罪嫌起訴李男，將由彰化地方法...

知名前法官加入鄭文燦律師團 要求延長準備程序時間遭駁回

前桃園市長鄭文燦被控於市長任內收賄案，桃園地院今四度開庭，鄭的律師團成員加入去年剛從法官轉任律師的錢建榮，引起各方矚目，...

新店弒母「斷頭」案家屬盼撫慰受創之心 國民法官不審了

新北市新店區連姓男子持刀砍斷84歲母親的頸部、致母親身首異處，依殺害直系血親尊親屬罪起訴，進入國民法官程序；連、連的家屬...

毒駕拒檢…猛踩油門拖行撞死新北派出所長 女毒蟲殺人罪起訴

女子陳嘉瑩去年9月30日深夜吸食毒煙彈後開車上路，將車停放在新北地檢署前，遭土城警分局清水派出所長劉宗鑫盤查，竟拒檢駕車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。