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涉貪案開庭 鄭文燦搶答 法官制止

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院昨四度開庭，鄭針對華亞重劃會陳情內容急著補充、搶話，法官連連以「等一下」制止，要求針對爭議整理文字陳述，甚至連旁聽的承辦檢察官陳嘉義都出聲，要求法警維持秩序，制止鄭搶答。

昨開庭檢辯仍舊爭執監聽譯文的證據能力。律師團直指檢方違法監聽譯文不具證據能力。檢方駁斥強調「完全合法」。合議庭評議後表示，相關證據能力「會在判決中交代」。

法官先就院方整理的兩造事實及法律上爭執、不爭執事項，詢問檢辯意見，雙方急忙閱覽內容，對文字記載再三斟酌、修正。

律師團針對鄭案偵訊程序引用通訊監察譯文，有違通訊保障及監察法規定，且承辦檢察官未依相關規定提出法定文書等證明，依法應不得作為證據；檢方偵訊時提示違法監聽取得的譯文，起訴書內容和實際會議內容錯誤連連，顯然非檢察官製作的勘驗筆錄及內容。

律師團首度上場的前法官錢建榮主張，鄭的監聽根本是無票監聽，不具證據能力。錢也聲明異議，表示剛受委任需要準備，但檢方以偵查不公開為由迄今未提供他字案卷證，盼合議庭勘驗。

公訴檢察官邱健盛回應，本案為合法、有法院准許監聽票的合法監聽，辯護人顯然誤解法律，對於辯方提及前次庭期曾自承違法監聽，或以詐欺案衍伸，「這根本是胡扯，本案是有合法監聽票的合法監聽，案由就是貪汙治罪條例」。

邱健盛強調，市調處調查官歷次行動蒐證所得畫面、相關路口監視器截圖，皆為獨立偵查作為，與監聽無關，利用職務收錢就是犯法。

針對辯方聲明異議，法官為此休庭與合議庭評議，最後表示，對於證據能力意見，會在判決中交代，其餘異議駁回。

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