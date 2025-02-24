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案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

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疑討錢不成起口角 六旬父當兒女面砍殺前妻被訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣61歲李姓男子去年疑向蔡姓前妻討錢不成，在孩子面前砍殺妻子致死。彰化地檢署偵結，依殺人罪嫌起訴李男，將由彰化地方法院國民法庭審理。

警方調查，蔡女二婚嫁給李男（61歲），同住蔡女的房子，李男常酒後發脾氣、要錢，兩人以離婚收場。去年11月中旬李男討錢被拒，與蔡女發生口角，李男持鎌刀揮舞，經鄰人勸阻後離去，未料傍晚折返，與蔡女的女兒爭吵，蔡女為保護女兒，被李男持刀砍殺。

蔡女的女兒及蔡女與李男生育的兒子，都求「爸爸不要殺媽媽」，卻無法阻止悲劇發生，姊弟兩人趕緊躲在鄰居家避禍。警方據報趕到，調閱路口監視畫面，看到李男竊車逃逸，到五金行買1把水果刀自衛，警方循線在埤頭鄉逮捕他，警詢後移送偵辦，檢方認為李男涉嫌重大，聲押獲准。檢方偵查終結，今表示，依殺人罪嫌起訴李男，移請國民法庭審理。

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彰化縣二林鎮發生凶殺案，警方在被害人住處外面漏夜查辦。圖／民眾提供
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二林鎮李姓男子砍死蔡姓前妻，行凶前雙方爭執畫面曝光。圖／家屬提供
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殺人

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