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疑討錢不成起口角 六旬父當兒女面砍殺前妻被訴
彰化縣61歲李姓男子去年疑向蔡姓前妻討錢不成，在孩子面前砍殺妻子致死。彰化地檢署偵結，依殺人罪嫌起訴李男，將由彰化地方法院國民法庭審理。
警方調查，蔡女二婚嫁給李男（61歲），同住蔡女的房子，李男常酒後發脾氣、要錢，兩人以離婚收場。去年11月中旬李男討錢被拒，與蔡女發生口角，李男持鎌刀揮舞，經鄰人勸阻後離去，未料傍晚折返，與蔡女的女兒爭吵，蔡女為保護女兒，被李男持刀砍殺。
蔡女的女兒及蔡女與李男生育的兒子，都求「爸爸不要殺媽媽」，卻無法阻止悲劇發生，姊弟兩人趕緊躲在鄰居家避禍。警方據報趕到，調閱路口監視畫面，看到李男竊車逃逸，到五金行買1把水果刀自衛，警方循線在埤頭鄉逮捕他，警詢後移送偵辦，檢方認為李男涉嫌重大，聲押獲准。檢方偵查終結，今表示，依殺人罪嫌起訴李男，移請國民法庭審理。
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