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知名前法官加入鄭文燦律師團 要求延長準備程序時間遭駁回

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹／桃園即時報導

前桃園市長鄭文燦被控於市長任內收賄案，桃園地院今四度開庭，鄭的律師團成員加入去年剛從法官轉任律師的錢建榮，引起各方矚目，庭訊後錢建榮也代表律師團發言，質疑檢方的偵查過程，希望合議庭能調查清楚。檢方也回擊，所有證據都合法取得。

錢建榮質疑，鄭案的偵查過程瑕疵甚多，在審理程序中，律師團一直質疑許多證據無證據能力，也質疑本案是因其他案件而起的監聽內容，屬於違法監聽案，根本沒有7日內呈報法院，也無另對鄭文燦分案，檢方迄今未完整提供歷次他字案卷證，讓律師團無法做調查，在合議庭未督促檢方下，讓人難認是件合法監聽案。

公訴檢察官則回應，檢方已提出監聽譯文、核准的監聽票給法院及辯護人，全案為檢察官都有聲請監聽票的合法監聽，鄭文燦律師團引用的毒樹果理論，是指無監聽票的違法監聽情況；此外，桃園市調查處行動蒐證畫面、路口監視器畫面截圖等都是獨立偵查作為，跟監聽內容無關。

錢指出，光是證據力可信度問題，包括監聽內容及其他延伸出的共同被告，特別是共同被告的證據皆缺乏證據能力，合議庭在準備程序階段也應進行調查，但如今準備程序就已終結，全案就要進入審理期日，不知合議庭是否會就此部分再進行相關調查。

錢建榮指出，卷證內容在審理時都是公開的，本案主要關鍵，在於指證鄭文燦收賄的證人筆錄，疑遭多次修改成「洗筆錄」，影響證據可靠性，就是將有利於鄭文燦的部分遭檢調一問再問，直到不利於鄭為止，要從如此偵訊方式得知真相，應公開審判外筆錄並勘驗錄音內容，才能確保證據的真實性。

錢建榮在法庭上也提到，他個人本月中才剛受委任，首次參與準備程序就必須要終結，他準備不及，希望準備程序能多點時間，對於法官宣示準備程序結束、將進入審理程序提出異議；但合議庭表示，本案準備程序已進行近3個月，被告臨時更換委任律師應有所考量，並沒有侵害被告訴訟權益。

合議庭宣布全案準備程序完成，後續將進入審判程序。錢建榮庭後表示，如此重大且受社會矚目案件，全案又有這麼多疑點的證據，法院應該將準備程序好好做完、調查清楚，待審判期日再一一進行辯論攻防，如今準備程序已終結，導致蠻多疑點懸而未決，讓他及律師團都覺得遺憾。

錢建榮也表示，律師團堅信鄭是無辜的，遭奸人誣陷。

鄭的律師團成員新增律師錢建榮，庭訊後錢代表發言「律師團堅信鄭是無辜的，遭奸人誣陷，再次質疑檢方的證據力，盼合議庭能調查」。記者陳恩惠／攝影
鄭的律師團成員新增律師錢建榮，庭訊後錢代表發言「律師團堅信鄭是無辜的，遭奸人誣陷，再次質疑檢方的證據力，盼合議庭能調查」。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，鄭的辯護律師團新增由最高法院法官轉任律師的錢建榮（左），今由錢首度上陣。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，鄭的辯護律師團新增由最高法院法官轉任律師的錢建榮（左），今由錢首度上陣。記者陳恩惠／攝影

律師 證據 鄭文燦

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