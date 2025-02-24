新店弒母「斷頭」案家屬盼撫慰受創之心 國民法官不審了

新北市新店區連姓男子持刀砍斷84歲母親的頸部、致母親身首異處，依殺害直系血親尊親屬罪起訴，進入國民法官程序；連、連的家屬不願家醜外揚，聲請不行國民參審程序，台北地院日前裁准，家暴殺人案回復一般法庭審判。

連與詹姓母親、妻子、孩子同住，平時靠洗碗打零工維生。2023年7月4日，因母親在家中責問連不工作，連持菜刀砍斷母親的頸部，偵查中連羈押獲准，起訴時，分案由國民法官法庭審理。

連及他的辯護人表示，醫院鑑定報告認為連患有思覺失調症，且量刑部分也無重大爭議，考量連殺害的是母親，而被害人家屬同時兼具加害人家屬身分，他們親族間共同生活居住、關係也十分緊密，想不行國民參審程序。

辯護人認為，犯罪行為造成家屬們刻骨銘心的傷痛，希望訴訟盡快終結，如果進行國民參審程序，無法達到早日回歸平靜生活的願望，因而提出聲請。

公訴檢察官表示，連姓男子在協商程序、準備程序都不爭執，他是否有精神障礙？偵查與審理中均送鑑定，不論鑑定報告是否相符，勢必須傳喚鑑定人說明過程，還有可能傳喚心理師等專業人士。

檢方認為，連所罹患的思覺失調症、雙向情緒障礙症、情感思覺失調症、廣泛性焦慮症，涉及醫療專業，詰問證人時，將造成國民法官負擔，況且，弒母案的法律對立方是血緣及關係緊密的至親，家屬的感受，定會遠較一般兇殺案來得更衝擊。

合議庭認為，弒母案是家庭暴力案件，被害人為連的母親，量刑時，可能涉及連與家庭其他成員的隱私，況且，連的胞兄、胞姊也具狀表示，期盼家族早日回歸平靜生活、渴求安寧不受打擾，才能修補撫慰受創的心靈，更不願將傷痕曝露於大眾眼光之下，因此，如家暴殺人改以通常程序審理，可符合大家的期望。