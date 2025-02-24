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毒駕拒檢…猛踩油門拖行撞死新北派出所長 女毒蟲殺人罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

女子陳嘉瑩去年9月30日深夜吸食毒煙彈後開車上路，將車停放在新北地檢署前，遭土城警分局清水派出所長劉宗鑫盤查，竟拒檢駕車逃逸，以至於劉員隨陳女一路蛇行並拖行，最後撞上路旁施工護欄慘死。新北地檢署依殺人、駕駛動力交通工具妨害公務、不能安全駕駛動力交通工具等罪起訴陳女，全案將由國民法官進行審理。

檢警調查，陳女自案發當日傍晚，便開始吸食二級毒品安非他命、三級毒品愷他命及含有三級毒品依托咪酯的電子煙彈開車上路，當晚22時29分將車停在新北檢偵查大樓前方路旁。

同日22時54分許，死者與同所楊姓員警發現陳女座車牌照已註銷，於是上前盤查並發現陳女疑似隨身攜帶毒品，要求陳女下車配合調查遭拒，正當死者將手握在方向盤上阻止陳女駕車逃逸，陳女竟改以右手轉動方向盤並猛踩油門向前疾駛。

死者見狀伸出右手抓握陳女衣領、左手臂及駕駛座車窗玻璃，沿途大聲喝令陳女下車，但陳女依然不為所動，沿路以蛇行危險駕車方式，土城金城路2段往三峽方向加速逃逸，當行至金城路2段與裕民路口時，更駕車向左撞擊捷運施工護欄，使後背撞擊護欄墜地，陳女則趁機闖紅燈逃離現場。

死者經緊急送醫，仍因頭胸腹背部、四肢多處外傷骨折，到院前因多器官損傷出血而死亡。陳女隔天凌晨被捕後，驗尿結果呈安非他命濃度值2,232ng/mL、甲基安非他命(濃度值18,354ng/mL)、去甲基愷他命濃度值344ng/mL陽性反應、依托咪酯類陽性反應，呈現多重混用毒品及毒駕，不料竟讓警界痛失英才。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市土城分局清水派出所故所長劉宗鑫去年執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩毒駕拒檢撞死，新北地檢署依殺人等罪起訴陳女。記者杜建重／攝影
新北市土城分局清水派出所故所長劉宗鑫去年執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩毒駕拒檢撞死，新北地檢署依殺人等罪起訴陳女。記者杜建重／攝影

安非他命 新北 毒品

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