毒駕拒檢…猛踩油門拖行撞死新北派出所長 女毒蟲殺人罪起訴

女子陳嘉瑩去年9月30日深夜吸食毒煙彈後開車上路，將車停放在新北地檢署前，遭土城警分局清水派出所長劉宗鑫盤查，竟拒檢駕車逃逸，以至於劉員隨陳女一路蛇行並拖行，最後撞上路旁施工護欄慘死。新北地檢署依殺人、駕駛動力交通工具妨害公務、不能安全駕駛動力交通工具等罪起訴陳女，全案將由國民法官進行審理。

檢警調查，陳女自案發當日傍晚，便開始吸食二級毒品安非他命、三級毒品愷他命及含有三級毒品依托咪酯的電子煙彈開車上路，當晚22時29分將車停在新北檢偵查大樓前方路旁。

同日22時54分許，死者與同所楊姓員警發現陳女座車牌照已註銷，於是上前盤查並發現陳女疑似隨身攜帶毒品，要求陳女下車配合調查遭拒，正當死者將手握在方向盤上阻止陳女駕車逃逸，陳女竟改以右手轉動方向盤並猛踩油門向前疾駛。

死者見狀伸出右手抓握陳女衣領、左手臂及駕駛座車窗玻璃，沿途大聲喝令陳女下車，但陳女依然不為所動，沿路以蛇行危險駕車方式，土城金城路2段往三峽方向加速逃逸，當行至金城路2段與裕民路口時，更駕車向左撞擊捷運施工護欄，使後背撞擊護欄墜地，陳女則趁機闖紅燈逃離現場。

死者經緊急送醫，仍因頭胸腹背部、四肢多處外傷骨折，到院前因多器官損傷出血而死亡。陳女隔天凌晨被捕後，驗尿結果呈安非他命濃度值2,232ng/mL、甲基安非他命(濃度值18,354ng/mL)、去甲基愷他命濃度值344ng/mL陽性反應、依托咪酯類陽性反應，呈現多重混用毒品及毒駕，不料竟讓警界痛失英才。