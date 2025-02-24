走斑馬線連遇2機車未禮讓…老翁被撞身亡 2騎士過失致死罪起訴

機車情境示意圖。圖／Ingimage

孫姓老翁去年5月間在新北市新店區寶橋路行經無號誌的行人穿越道，遭林姓騎士騎車貼近，驚嚇重心不穩，隨後立即遭另名載著妻兒的林姓騎士撞上倒地受傷，老翁住院救治約1個月不治身亡。台北地檢署偵結，認定2名林姓騎士均有過失，依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，去年5月間年約70歲孫姓老翁行經新店寶橋路一處無號誌的行人穿越道，竟有騎士未禮讓行人，涉嫌一前移後貼近、撞上老翁，當時林姓騎士騎車先行經路口，涉未禮讓行人、貼近擦過老翁，導致老翁重心不穩、身體向前傾。