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走斑馬線連遇2機車未禮讓…老翁被撞身亡 2騎士過失致死罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

機車情境示意圖。圖／Ingimage
機車情境示意圖。圖／Ingimage

孫姓老翁去年5月間在新北市新店區寶橋路行經無號誌的行人穿越道，遭林姓騎士騎車貼近，驚嚇重心不穩，隨後立即遭另名載著妻兒的林姓騎士撞上倒地受傷，老翁住院救治約1個月不治身亡。台北地檢署偵結，認定2名林姓騎士均有過失，依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，去年5月間年約70歲孫姓老翁行經新店寶橋路一處無號誌的行人穿越道，竟有騎士未禮讓行人，涉嫌一前移後貼近、撞上老翁，當時林姓騎士騎車先行經路口，涉未禮讓行人、貼近擦過老翁，導致老翁重心不穩、身體向前傾。

沒想到，同向後方另名林姓機車騎士，上身背著小嫩嬰、機車後座載著妻子，同樣涉未禮讓行人，隨即向前撞上老翁，老翁當場仰躺倒地嚴重受傷，住院1個多月未出院、宣告不治。檢方認為，2名機車騎士均未禮讓行人有過失，且騎士與老翁家屬談和解破局，均依過失致死罪嫌起訴

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

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