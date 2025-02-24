汙染高雄水源不滿法院縱放7嫌 辦案人員、居民都怒了

高雄馬頭山是水源地也是台灣水鹿、穿山甲重要棲地，卻遭不法集團棄置鋁渣、不明廢棄物，重要水源地遭汙染，檢警偵辦過程卻一波三折，最後僅能採拘提方式帶回7嫌，聲押7人也被法院以5至8萬元小額交保，對比清運估要花費逾億元，低廉保釋金已讓辦案人員氣餒，居民也怒吼，拜託司法機關硬起來。

馬頭山地區近年來環境開發、汙染爭議不斷，先是「富駿事業廢棄物掩埋場」計畫進駐引起居民反彈，隨後又有「新農業循環園區開發案」以及「信鼎壹號光電開發案」，讓當地居民為維護環境頻繁走上街頭。

今年1月間，長期關注馬頭山生態的環團發現山區遭人棄置事業廢棄物，橋檢檢察長張春暉獲報後非常重視，隨即指派主任檢察官陳竹君、檢察官楊翊妘指揮偵辦，楊率隊開挖，果然在棄置場所發現遭掩埋大量廢鋁渣、營建事業廢棄物、廢輪胎及不明廢棄物。

辦案人員根據開挖範圍，研判棄置場挖深約4公尺，掩埋量約2804立方公尺，因夾雜眾多廢棄物，推論棄置物並非單一來源，而有多個上游，恐有跨縣市集團操控，以現價計算，估清運就要耗資逾億元。

據了解，當時辦案人員雖掌握棄置司機身分，但環保犯罪牽涉後續土地恢復，關鍵仍在幕後的上游操盤手，若要讓他們付出代價，勢必要揪出幕後集團，但聲請搜索票卻一波三折，最後僅能以拘提方式查緝7名棄置的「司機」到案，作案工具也難以查扣。

因棄置場址為第三級保育類台灣水鹿及穿山甲等野生動物棲息地，還鄰近水源區，棄置場址涵蓋國有地及綠能廠商土地，檢方認為棄置廢土、鋁渣已嚴重汙染動物棲地及水源地，供詞避重就輕，複訊後依違反廢棄物清理法向法院聲押。

但法院開庭後，認為有拍到司機、貨車照片就夠，涉案7人無羈押必要性，僅以5到8萬元交保候傳，嚴重汙染土地卻獲輕保，不足10萬元的保釋金相比逾億元的清運費，法院態度已讓基層辦案人員氣餒。

今天有不少馬頭山附近居民、環保團體在現場陳情，台南社大環境小組研究員晁瑞光說，現場廢棄物中，黑色灰飛帶給環境的汙染最大，鋅超過土壤管制標準11.5倍，是原環境土壤的230倍；銅超過土壤管制標準5倍，是原環境土壤的53倍。

晁瑞光質疑，棄置場下游有湖泊及二仁溪，物質不滅，這些汙染會影響人體的免疫系統、生殖能力，讓人絕子絕孫。