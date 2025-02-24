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京華城111億土地是犯罪所得？鼎越三度抗告成功 高院撤銷扣押裁定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

檢方偵辦京華城案，認為柯文哲等人涉違法圖利京華城案容積獎勵20%，而鼎越開發公司所有京華城現址土地是犯罪所得，聲請扣押獲准，但針對台灣新光商業銀行不動產部分，鼎越公司三度抗告成功，台灣高等法院今撤銷裁定，發回台北地方法院更裁。

高院指出，扣押犯罪所得的前提是必須先判斷有無「犯罪所得」，而刑法所謂的犯罪所得，是以實際所得者為限，若是沒有所得或尚未取得者，就無從諭知沒收、追徵或以財產抵償。

高院認為，本案的不法利益應指容積獎勵20%，並不是京華城土地，如何認定土地是犯罪所得而得以扣押？縱使認定為了保全追徵而扣押土地，但北院裁定扣押「全部土地」是否有違反比例原則？

高院指出，鼎越公司依約須完成「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」要求後才能取得容積獎勵，但鼎越公司是否已依約完成要求而取得容積獎勵20%？如未取得，是否仍得准許扣押？

高院表示，鼎越公司已向台北市政府表示願先暫緩20%獎勵容積部分工程，盡速辦理變更設計，則大樓容積獎勵是否仍能存在？北院裁定均沒有妥適說明，因此認定鼎越公司提抗告有理由，三度撤銷發回更裁。

本件源於台北地檢署偵辦京華城案檢察官執行偵查中扣押程序，為保全犯罪所得後續追繳事宜，先前向法院聲請扣押京華城現址、即台北市松山區西松段三小段156地號的土地獲法院裁准。檢察官估算，扣押土地的利益是111億7023萬6000元。

檢方聲請扣押京華城土地獲准，鼎越公司三度抗告成功，台灣高等法院撤銷裁定發回更裁。圖／聯合報系資料照片
檢方聲請扣押京華城土地獲准，鼎越公司三度抗告成功，台灣高等法院撤銷裁定發回更裁。圖／聯合報系資料照片

京華城案 保全 鼎越

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