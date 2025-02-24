鄭文燦4度開庭 人權法官錢建榮退休加入律師團首度蒞庭

桃園前市長鄭文燦4度開庭，今蒞庭律師除了檢轉律的何祖舜和鍾維翰，還有以人權法官、釋憲達人之稱的錢建榮首次上場。錢建榮專長為通訊保障及監察法，今開庭一開口就相當嗆辣，針對廖俊松監聽譯文部分直言無證據能力，直球檢辯攻防。

由於今開庭針對會議紀錄及監聽譯文證據能力部分討論，鄭文燦認為起訴書記載與會議紀錄內容錯誤，而專長為通訊保障及監察法的錢建榮首度蒞庭，認為檢方針對起訴書第14、20點證據都是以廖俊松的筆錄或監聽譯文為依據，這些都是延伸證據，勘驗筆錄沒有證據能力，雙方爭論譯文證據能力。