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鄭文燦4度開庭 人權法官錢建榮退休加入律師團首度蒞庭

聯合報／ 記者周嘉茹陳恩惠／桃園即時報導

桃園前市長鄭文燦4度開庭，今蒞庭律師除了檢轉律的何祖舜和鍾維翰，還有以人權法官、釋憲達人之稱的錢建榮首次上場。錢建榮專長為通訊保障及監察法，今開庭一開口就相當嗆辣，針對廖俊松監聽譯文部分直言無證據能力，直球檢辯攻防。

由於今開庭針對會議紀錄及監聽譯文證據能力部分討論，鄭文燦認為起訴書記載與會議紀錄內容錯誤，而專長為通訊保障及監察法的錢建榮首度蒞庭，認為檢方針對起訴書第14、20點證據都是以廖俊松的筆錄或監聽譯文為依據，這些都是延伸證據，勘驗筆錄沒有證據能力，雙方爭論譯文證據能力。

「人權法官」錢建榮過去聲請釋憲案超過20件，曾讓檢肅流氓條例走入歷史，獲封「釋憲達人」。有大砲性格的錢建榮風格嗆辣，過去鄭文燦剛上任桃園市長時，曾公開抨擊鄭文燦面對航空城計畫「遠人民、親財團」，去年9月剛從最高法院法官退休轉任律師，認為起訴對鄭有不公，前幾次開庭都坐在旁聽席。

桃園前市長鄭文燦4度開庭，今蒞庭律師除了檢轉律的何祖舜和鍾維翰，還有以人權法官、釋憲達人之稱的錢建榮（右一）首次上場辯護。圖／聯合報系資料照
桃園前市長鄭文燦4度開庭，今蒞庭律師除了檢轉律的何祖舜和鍾維翰，還有以人權法官、釋憲達人之稱的錢建榮（右一）首次上場辯護。圖／聯合報系資料照

證據 鄭文燦 釋憲

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