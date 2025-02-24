高雄水源地遭棄鋁渣清運費估逾億 法院讓7嫌萬元輕保引眾怒

高雄旗山馬頭山曾因掩埋場開發案爭議多年，去年又有光電場進駐引起居民反彈，如今又被發現地下遭偷埋鋁渣、不明廢棄物，預估清運費用破億元，橋頭地檢署上周向法院聲押7名犯嫌，7人汙染水源地卻均獲5至8萬元輕保，今居民聚集當地陳情，盼檢調、司法單位嚴辦。

馬頭山地區近年來環境開發、汙染爭議不斷，先是「富駿事業廢棄物掩埋場」計畫進駐引起居民反彈，隨後又有「新農業循環園區開發案」以及「信鼎壹號光電開發案」，讓當地居民為維護環境頻繁走上街頭。

今年1月間，橋頭地檢署接獲環保團體檢舉，稱馬頭山遭非法集團棄置事業廢棄物，橋撿獲報後，由主任檢察官陳竹君、檢察官楊翊妘指揮偵辦，楊偵辦環保案件多年，經驗充足的她隨即率隊開挖勘驗，果然挖出大批遭掩埋垃圾。

掌握偷倒事證後，檢方指揮保七總隊、高雄市旗山、六龜分局及里港分局偵辦，本月20日鎖定涉嫌偷倒的陳姓司機等7人到案。

該廢棄物棄置場址為第三級保育類台灣水鹿及穿山甲等野生動物棲息地，還鄰近水源區，棄置場址涵蓋國有地及綠能廠商土地，卻遭掩埋鋁渣、廢橡膠、廢塑膠及不明廢棄物，估掩埋量約2800多立方公尺，若要清運至少耗資逾1億元。

檢方認為幕後有集團操縱，因7人嚴重汙染動物棲地及水源地，且供詞避重就輕，複訊後依違反廢棄物清理法向法院聲押。