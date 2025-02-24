用雙胞胎弟名字簽闖紅燈罰單挨告 他判罰6萬損失更大

黃姓男子騎車闖紅燈遭員警開單，陷害孿生弟弟，以弟弟名義簽收舉發單，弟弟收到罰單控告哥哥，檢方依偽造文書罪法辦黃。台北地院審理，判黃姓男子有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

機車闖紅燈可處罰鍰1800元到2700元，黃姓男子的弟弟收到罰單沒有「私了」選擇對哥哥提刑事告訴，黃可能要付上數十倍的代價。

檢方起訴，25歲的黃姓男子2023年11月6日上午8時32分，駕駛普通重型機車行經台北市廣州街、康定路口，因闖紅燈而遭員警攔停開立罰單。

黃不想受罰，冒用名義將雙胞胎弟弟的身分證編號、出生年月日資料提供給員警，員警以他弟弟為舉發對象，利用掌上型電腦開立舉發單，由黃閱覽確認，黃的行為損害他弟弟及警察監理機關對交通違規事件裁罰的正確性。

黃姓男子的孿生弟弟收到罰單後，向警方提告，檢方偵辦，依偽造文書罪對黃聲請簡易判決處刑。