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鄭文燦涉貪4度出庭 媒體問對林岱樺案看法？他沒回應進法庭
海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天上午9時40分第四次召開準備程序庭。鄭上午約9時30分抵達桃園地院，穿著黑色夾克、戴上口罩，面對媒體詢問「是否認為檢方辦案太草率？」、對綠委林岱樺也遭偵辦等意見，他都不發一語，直接進入地院報到出庭。
鄭文燦今天上午穿著和前三次出庭一樣的黑色外套、長褲、鞋子，戴著口罩，於上午9時30分抵達桃園地院門口，面對媒體提問「是否認為檢方辦案太草率？」、「還是採取無罪答辯嗎？」、「市長會不會覺得很冤枉」，均未回應媒體提問；檢察官隨後則於9時32分到達桃園地院。
鄭文燦被控在桃園市長任內，涉入華亞科技園區土地開發弊案，收賄500萬元，歷經地院2度交保、檢方2度抗告，7月11日被裁定羈押禁見，8月遭到檢方起訴，全案進入司法審理，已有部分被告坦承犯行。
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