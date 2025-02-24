快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大好運降臨」：滿滿財富飛奔而來

3歲外孫遭酸民辱罵！徐乃麟暴怒提告 查出網友學校「找警察上門」

急診醫網上求助遭諷「小腦袋」！陳昭姿點名她 籲別成趕走醫護幫兇

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭文燦涉貪4度出庭 媒體問對林岱樺案看法？他沒回應進法庭

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天上午9時40分第四次召開準備程序庭。鄭上午約9時30分抵達桃園地院，穿著黑色夾克、戴上口罩，面對媒體詢問「是否認為檢方辦案太草率？」、對綠委林岱樺也遭偵辦等意見，他都不發一語，直接進入地院報到出庭。

鄭文燦今天上午穿著和前三次出庭一樣的黑色外套、長褲、鞋子，戴著口罩，於上午9時30分抵達桃園地院門口，面對媒體提問「是否認為檢方辦案太草率？」、「還是採取無罪答辯嗎？」、「市長會不會覺得很冤枉」，均未回應媒體提問；檢察官隨後則於9時32分到達桃園地院。

鄭文燦被控在桃園市長任內，涉入華亞科技園區土地開發弊案，收賄500萬元，歷經地院2度交保、檢方2度抗告，7月11日被裁定羈押禁見，8月遭到檢方起訴，全案進入司法審理，已有部分被告坦承犯行。

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天上午9時40分第四次召開準備程序庭。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天上午9時40分第四次召開準備程序庭。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天上午9時40分第四次召開準備程序庭。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天上午9時40分第四次召開準備程序庭。記者周嘉茹／攝影

收賄 桃園地院 鄭文燦

延伸閱讀

【重磅快評】「今日林岱樺、明日陳亭妃」 民進黨內誰敢不臣服？

總統官邸烤肉趴 林岱樺、邱議瑩曬聚餐照「互不入鏡」

「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統

林岱樺交保首露面 首要不辜負市民託付及捍衛清白

相關新聞

鄭文燦涉貪4度出庭 媒體問對林岱樺案看法？他沒回應進法庭

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天上午9時40分第四次召開準備程序庭。鄭上午約9時30...

高雄水源地遭棄鋁渣清運費估逾億 法院讓7嫌萬元輕保引眾怒

高雄旗山馬頭山曾因掩埋場開發案爭議多年，去年又有光電場進駐引起居民反彈，如今又被發現地下遭偷埋鋁渣、不明廢棄物，預估清運...

追求不成槍殺「關渡鹹粥」闆娘...凶手遭老闆痛罵色魔 判關20年定讞

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘婦，一、二審依殺人、非法持有非制式手槍罪判周2...

用雙胞胎弟名字簽闖紅燈罰單挨告 他判罰6萬損失更大

黃姓男子騎車闖紅燈遭員警開單，陷害孿生弟弟，以弟弟名義簽收舉發單，弟弟收到罰單控告哥哥，檢方依偽造文書罪法辦黃。台北地院...

交屋後才知停車位得抽且未必有 賣家少說一句話賠120萬

買房是人生大事，但包括看房、簽約等細節不少，一個不小心可能就會吃大虧，陳姓婦人3年前向一對李姓兄弟購買位於桃園蘆竹的房產，屋主在房屋現況書及買賣契約中，都註明有一個平面車位，不只有車位編號、還是約定專用，但需要定期抽籤，陳婦認為都有約定專用的車位了，因此簽約花800餘萬元買下，未料詢問社區管理室關於車位抽籤事宜，才知道車位數僅是住戶數的一半，得每年抽一次，沒抽到就沒得停，陳婦氣到向法院提告求償，法官認為，原屋主少說了一句話，因此一二審都判原屋主敗訴，要賠陳婦120萬元確定。 到底房屋買賣契約要從何處得知，車位非固定而需要抽籤，屋主會用何種話術欺騙消費者，全案審理時，有房仲業務員點出一個關鍵，「車位需要抽籤的話，買賣契約這一點就不會列入」，如何避免購屋被騙？本周聯合報數位版法律快譯通專欄，將有完整分析，歡迎訂閱分享。

歸亞蕾胞妹與作家、退役少將被指涉統戰 依國安法全都判無罪

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹等4人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。