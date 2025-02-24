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主嫌稱日咖職人冠軍詐3千多萬 清潔隊長淪吸金共犯判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

桃園山錡公司負責人林永洋對外訛稱日本姓名「小林永山」且是咖啡匠師、14歲已獲全日本咖啡職人大賽冠軍，要到竹縣新埔鎮契作咖啡，並以年息36％高利吸引外界投資，20人受騙，投入資金共3350萬元，時任新埔鎮公所清潔隊長盧煥城與妻子也投入400萬元，甚至讓兒子拜師學藝，自己也成幫助犯，新竹地院依銀行法違法吸金罪判處林男徒刑4年半，與公司共被科罰金2200萬元，犯罪所得3194萬元沒收，盧男則判處1年10月。

法官調查，林永洋是桃園市楊梅區山錡公司負責人，明知本身並無實際從事國際販售咖啡豆業務，竟自2019年間起，訛稱日本姓名為「小林永山」、日本的咖啡匠師、14歲已獲全日本咖啡職人大賽冠軍，在新埔鎮公所等地區開投資說明會，謊稱從事國際販售咖啡豆業務，2019、2020年營業額共達1600萬元，在中國有5億人民幣的咖啡訂單，要在新埔鎮推廣契作咖啡，投資咖啡業務可按月獲取利潤、投資期間1至3年，期滿返還本金，每月利潤換算年息為20%至36%等。

20名民眾信以為真而分別簽下「訂單分紅協議書」、「增資前訂單分紅投資說明書」並匯款，林男以詐得3350萬元，然後挪作他用，且於2020年8月起無法再支付紅利，被害人們才知受騙。

新埔鎮公所清潔隊隊長盧煥城認識林男後，兒子甚至向林拜師學習烘培咖啡技術，盧男夫妻也簽「訂單分紅協議書」且匯款400萬元給山錡。

法官調查，盧男雖懷疑林男收受存款並給高額分紅，可能有違法吸金問題，卻仍基於好康鬥相報想法，居中代林男向投資人介紹，並轉交訂單分紅協議書等文件，幫助林男對外違法吸金。

林男矢口否認犯案，聲稱要升國中時參加在神戶舉辦的全日本咖啡職人大賽冠軍，也確實有中國軍方訂單，礙於軍方立場，不可透露契約內容，當初自己太好心才同意開放外界投資他的生意。

法官調查，由於林男無法提出國際大型訂單等證明文件，其詐欺取財犯行甚為明確。法官審酌林男利用被害人們的信任，以不實的國際大訂單佯稱有高利率投資方案及捏造自身的高學歷、日本咖啡比賽冠軍等詐術手段，鼓吹被害人加入投資，造成被害人等所受財產損失重大，且犯後再度重吹無法提出或不存在的訂單或輝煌紀錄，未能與被害人和解賠償。

法官依銀行法非法經營收受存款業務罪判刑4年半，併科罰金1200萬元，犯罪所得3194萬元沒收、山錡公司再處罰金1千萬元。盧煥城則依幫助犯判刑1年10月。

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

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