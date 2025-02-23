國小兒開車門未注意車輛…女騎士撞上受傷 母遭判2月不服上訴

高姓女子開車載兒子，未提醒應注意車輛，便讓兒子貿然打開車門，導致蔡姓女子騎車撞上，倒地受傷；台南地院將高女判刑二月，她上訴指蔡女傷勢沒那麼重。法院指出，蔡女傷勢與量刑無關，高女未達成和解，至二審仍未和解，才是量刑考量，判她敗訴，不得上訴。

判決書指出，45歲高姓女子2023年3月8日中午12時許開車載兒子至台南市安南區一間國小旁時，未提醒兒子應注意後方有無車輛，便讓兒子貿然打開車門下車，導致沿安中路3段西向東直行的蔡姓女機車騎士撞上車門，倒地受傷。

蔡女送醫後，診斷有頭部鈍傷、右踝挫擦傷、右小腿擦傷、雙肩挫傷、左髖挫傷、右踝前距腓韌帶及跟腓韌帶撕裂等傷勢；台南地檢署依過失傷害罪，將高女提起公訴，聲請簡易判決處刑。

台南地院審理時，因高女在警方到場時，自首是肇事者，並始終承認犯行；考量她疏未遵守道路交通規範而發生交通事故，尚未與告訴人成立和解，將她判刑二月，可易科罰金。

高女不服，提起上訴主張，她承認有過失，於歷次調解期日也都親自到場跟蔡姓女子懇談，但是蔡女提出不合理的賠償金額；且蔡女休息1個多月就出來工作，並不是如醫院診斷證明書所載休養6個月，傷勢並非「需久治方能痊癒」，原審量刑過重，希望可以判輕一點。

台南地院二審合議庭認為，即使蔡女休養1個多月即外出工作，有高女在夜市拍到的畫面為證，但其傷勢原本就不是一審量刑判斷因子；即使蔡女並未遵照醫囑，充分休養達6個月即開始工作，非可憑此認定傷勢並非嚴重或是否已痊癒判斷依據。

法院指出，車禍除造成蔡女身體傷勢外，精神上亦受有痛苦損害，涉及被害人主觀精神痛苦感受，及家庭生活及經濟處遇等因素，尚難遽以被害人未能接受高女提出賠償條件，即認蔡女請求金額逾越合理範疇。