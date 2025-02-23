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夫妻營賭18月被抓喊冤 警蒐證戳破犯行：睜眼說瞎話

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

王姓女子及沈姓丈夫長期在台北市內湖區經營棋牌館，以麻將作賭具私營賭場牟利，去年被查獲矢口否認營賭，但查訪的警員突破賭客心防，緊咬該賭場提供籌碼換現金服務，士檢偵結依賭博罪嫌向法院聲請對夫妻檔及賭客等21人簡易判決處刑。

檢警調查，王女、沈男是夫妻，王女是內湖區某棋牌休閒會館負責人，2023年4月30日起私營地下麻將賭場，王女負責管理門禁、監看櫃台監視器畫面，沈男則負責引導賭客入場，幫忙倒茶水、替賭客結算賭資等。

現場提供麻將5副、牌尺20支、籌碼等物作為賭具，供不特定人賭博財物，王女於每將抽取100元抽頭金。

賭法為4人1桌、輪流作莊，每人取牌配對，「放槍」者要給「胡牌」者「底籌碼」加上「台數籌碼」，有100底20台（每底100點、每台20點）或200底50台（每底200點、每台20點）兩種玩法，每點籌碼代表現金1元，由同桌賭客約定將數（1局4圈），賭局結束後由王女或沈男結算。

警方2024年10月24日持票搜索，當場查獲王女、沈男及賭客等21人，查扣賭具及監視器設備、手機、會員資料表、抽頭金1萬9625元、賭金3700元、籌碼35萬6690元及賭客賭資籌碼10萬8180元，詢後依法送辦。

偵訊時，王女、沈男及多數賭客否認犯行。王女辯稱，每將100元是服務費，拿來付房租和水電，籌碼只是用來計分，沒有拿來兌換獎品或現金，之所以為賭客計分，是因為有計分才有成就感，「棋牌館是讓老年人動動腦，才不會老人痴呆」；沈男也辯稱，籌碼不能兌現，有跟客人說不能賭博；賭客也堅決否認賭錢。

檢方查出，轄區內湖分局警方為查明棋牌館有無不法，搜索前早已派員查訪2次，其中吳姓警員第1次前往時，王女、沈男說明玩法後，特別提醒若遭警方查獲時該說的規避話術，「不然刑責和罰鍰要自己承擔」。

警方執行搜索當天，吳員再次喬裝牌客上門，入座後王女、沈男留下便條紙，上面寫有同桌其他3人本名或暱稱；直到該桌結算賭資時，同桌賭客拿出現金示意在賭桌上結清，其他2人也收下自己贏的錢，吳員才亮出警察服務證逮人。

吳員說，除了自己這桌有賭錢情況，其他桌也都在賭錢，只是賭資還沒結算，先前也早已有人到棋牌館後方用餐區換錢，「賭客們被抓後都睜眼說瞎話！」與吳同桌的張、許、韋姓賭客見事跡敗露明確，也坦承賭博犯行，並坦言沈男會替賭客將籌碼兌現。

士林地檢署檢察官清查相關筆錄、通訊軟體對話紀錄等，認定王女、沈男涉嫌刑法「意圖營利提供賭博場所罪」、「意圖營利聚眾賭博罪」，其餘賭客19人涉嫌刑法「在公眾得出入場所賭博罪」，偵結向法院聲請簡易判決處刑。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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