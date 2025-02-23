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藝人唐玲偕友拍照掉包包 北市警查獲男街友送辦

中央社／ 台北23日電

藝人唐玲近日和友人拍照時將隨身包包置於人行道招牌燈旁，不料一轉眼竟遭人拿走，總財損約新台幣2萬元，北市警方獲報循線追查，查獲為52歲徐姓男街友涉案，依法送辦。

台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，轄下中山一派出所於21日晚間8時30許接獲110報案，稱南京東路一段132巷一帶有民眾的背包遺失，隨即派遣警力前往現場瞭解。

據了解，報案人為唐玲，她稱案發時正和友人在附近拍照，所以將隨身黑色手提包放在人行道招牌燈旁，卻遭不明人士趁機拿走，包內現金約1萬元、攝影器材和身份證件等物，總財損約2萬元。

警方經調閱周邊監視器畫面查看，隨即掌握涉案犯嫌為有多次侵占罪紀錄的徐姓男街友，並於22日晚間10時許於市民高架下將他查獲，現場查扣其身上現金7000元。

徐男供稱，他取出背包內的現金後，其餘物品都丟棄在路邊垃圾桶，警方查看並未尋獲。全案詢後將徐男依侵占罪嫌送辦，並歸還唐玲財物。

人行道 侵占 北市

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