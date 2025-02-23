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高雄男酒駕自撞分隔島畫面曝 左腳骨折受困哀號被救出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子今天凌晨3時20分許駕車行經高市中正三路與錦田路口，突然從右側飄移至左側後，猛撞分隔島，造成車頭毀損、車門凹陷卡住，王當場左腳骨折；警消破壞車體將他救出，聞到濃厚酒味，將王送醫後施以酒測，結果高達每公升1.01毫克。

新興警分局調查，王姓男子（28歲）今天凌晨3時20分許駕車沿新興區中正三路向東行駛至錦田路路口時，監視畫面拍下他從路中飄移至左側快車道，後猛撞分隔島，造成車頭毀損，車門凹陷無法開啟。

王男當場受困車中，無法動彈，警消獲報到場，消防員破壞車體將王救出，警方聞到車中和王男身上飄散濃厚酒味，由於王男左腳膝蓋骨折，痛得哀嚎，救護員先將他送醫治療。

警方到院，趁王男意識清楚，對他施以酒測，結果酒測值高達1.01毫克；據了解，王聲稱和友人聚會，喝了酒開車上路；由於王男仍需住院治療，警詢後，先依公共危險罪將他函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子今天凌晨3時20分許駕車行經高市中正三路與錦田路口，突然從右側飄移至左側後，猛撞分隔島，王左腳骨折，受困車中被消防員救出送醫。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨3時20分許駕車行經高市中正三路與錦田路口，突然從右側飄移至左側後，猛撞分隔島，王左腳骨折，受困車中被消防員救出送醫。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨3時20分許駕車行經高市中正三路與錦田路口，突然從右側飄移至左側後，猛撞分隔島。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨3時20分許駕車行經高市中正三路與錦田路口，突然從右側飄移至左側後，猛撞分隔島。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨3時20分許駕車行經高市中正三路與錦田路口，突然從右側飄移至左側後，猛撞分隔島，王左腳骨折，受困車中被消防員救出送醫。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨3時20分許駕車行經高市中正三路與錦田路口，突然從右側飄移至左側後，猛撞分隔島，王左腳骨折，受困車中被消防員救出送醫。記者石秀華／翻攝

消防員 酒測 骨折

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