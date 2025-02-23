高雄豬腳名店突停業怪政府遭出征 發聲反擊「好了啦」

在南部頗有名氣的「紅鼻子豬腳」，日前十全店表示物價失控，缺蛋及暴漲的豬肉深深打擊他們，無預警宣布停業，引來許多網友批評店家「只會怪政府」，業者昨發聲明，稱，諷刺政治狂任份子，「一般勞工都可以辭職不做了，為何業主不行？誰規定店開了就不能關？」

紅鼻子豬腳發跡於高雄，並在台南、高雄展店多間，今年2月5日，十全店突在粉絲頁發表聲明，稱「近年來失控的物價、每年多次的電費、工資調漲，以及去年的缺蛋之亂，還有暴漲的豬肉甚至買不到豬肉的這些情況都已經深深的打擊著像我們這樣的小吃店。」

該店聲稱，「這些問題我們看不到結束的盡頭，老闆也做到很累了，說真的我們的政府政策是這樣，再經營下去也是沒什麼意義，+1-1的生意簡直是浪費時間，多年來的辛苦經營的獲利都在這2、3年被侵蝕掉，我傾向把更多的時間留給自己。」

無預警宣布停業的發文，引來許多網友留言，「雞蛋、豬肉甚至民生物資都能炒作，難怪賣吃的撐不住」、「身為中小企業的我，真的深深有感，辛苦了」、｢一點利潤被一層一層反覆剝皮，這兩年很有感」。

但也有網友踢爆店家不遵守勞基法，「苛扣員工薪水」、「豬皮取代腿庫還好意思夾給客人」、「品質不穩定還漲價」、「電價年年漲？業主店不是開在台灣吧」、「不會生怪東怪西」。

知名電商「486先生」陳延昶轉發業者貼文，「景氣好也會有人倒閉，景氣差也是有人賺錢，有的廢物會牽拖到別的事情，這種人倒了最好。」

面對網友的留言，業者在昨日發出聲明回應，「現在社會很多人的心態非常嗜血、封閉，一般勞工都可以辭職不做了，為何業主不行？誰規定店開了就不能關？」。

業者喊話，「政治狂熱份子好了啦」，肉、菜、能源、工資這3年漲的比過去10年都還多，投入一樣的時間收到的回報已經不比從前，有句話說民不與官鬥，權力在統治者身上，權力的遊戲不是我們這些小小業主可以玩的起的」