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士官長經辦小額工程收一成回扣 連千元工程也拿135元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陸軍阮姓士官長服役期間經辦公用工程時，收取回扣30次共23多萬元。法官審理後，認定犯貪汙治罪條例，審酌阮男認罪，繳回犯罪所得，每罪判刑1年10月至1年9月，應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年。緩刑4年，並應支付公庫10萬元。全案可上訴。

判決指出，阮男從2010年起至2023年間，在陸軍第3支援指揮部基隆彈藥分庫祥豐營區服役，兼辦水電修繕及工程等公共工程案。

2017年6月至2023年8月間，阮男承辦30件工程時，利用未滿10萬元（現改為15萬元）小額採購工程，得由承辦人逕洽廠商機會，與4名工程行人員約定收取約一成回扣。其中有筆不鏽鋼三通管連接工程，經費只有1350元，阮男也收回扣135元。

基隆地檢署檢察官查出阮男辦理工程時，由工程行人員製作報價最低估價單，再與其他廠商洽詢後，提出符合軍方內部作業規定的複數估價單，並自行或以其長官身分交付估價單，給不知情的祥豐營區各採購案件承辦人，指示依照比價結果。

檢察官查出阮男先後發包30件工程給涉案的4工程行人員，工程完工及請款後，4人再各自給付回扣給阮男，合計23萬1503元，依貪汙治罪條例將他起訴。4名業者涉犯行賄罪，全部認罪，分別支付公庫1萬元至8萬元，並接受法治教育條件，獲緩起訴處分。

法官審理後指出，阮男在調查局詢問、地檢署偵查及法院審理時都坦承犯罪，依相關事證認定自白與犯罪事實相符，共犯30罪應分論併罰。考量自白犯罪，繳回犯罪所得，並指認共犯，加上無證據證明因阮男收回扣，影響工程正常進行或衍生其他不法情事，依法予以減輕其刑。

法官兼衡阮男犯罪動機、手段、無前科，離開部隊後擔任救護車緊急救護人員，須扶養2名未成年子女，其中1人患有重大傷病等生活狀況，判應執行2年徒刑。（本院卷第203頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑，並認經此偵審程序，當無再犯之虞，宣告緩刑4年，應向公庫支付10萬元。

阮姓男子在陸軍基隆彈藥分庫祥豐營區擔任士官長期間，經辦公用工程收取回扣。基隆地院審理後，依貪汙治罪條例判應執行有期徒刑2年，緩刑4年。聯合報系資料照片
阮姓男子在陸軍基隆彈藥分庫祥豐營區擔任士官長期間，經辦公用工程收取回扣。基隆地院審理後，依貪汙治罪條例判應執行有期徒刑2年，緩刑4年。聯合報系資料照片
阮姓男子在陸軍基隆彈藥分庫祥豐營區擔任士官長期間，經辦公用工程收取回扣。基隆地院審理後，依貪汙治罪條例判應執行有期徒刑2年，緩刑4年。聯合報系資料照片
阮姓男子在陸軍基隆彈藥分庫祥豐營區擔任士官長期間，經辦公用工程收取回扣。基隆地院審理後，依貪汙治罪條例判應執行有期徒刑2年，緩刑4年。聯合報系資料照片

估價單 回扣 行人

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