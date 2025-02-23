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偽CAS認證雞肉賣4監所 夫妻判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中監獄。記者曾健祐／攝影
台中監獄。記者曾健祐／攝影
楊姓男子和王姓妻子經營農畜產品批發，為降低成本拿未認證、進口雞肉混充，假冒是國產且具ＣＡＳ認證， 兩年多提供給台中監獄、女監等四個矯正機關，讓收容人全吃下肚，犯罪所得達三二一四萬元；法院近日依偽造文書罪判楊男、王女各兩年四月、一年二月徒刑。

檢方起訴指出，楊男（四十二歲）經營銘揚公司經營農畜、水產品零售批發，王女（四十二歲）擔任會計，二○二二年得標台中看守所、台中戒治所、台中監獄、台中女監四個單位聯合收容人副食品雞肉採購案。

檢方調查，銘揚和四個監所簽立的採購契約，明定應提供有效期限超過保存期限二分之一，且符合ＣＡＳ認證的「國產雞肉」。

但楊男、王女為低成本，先向兩間未取得ＣＡＳ認證的廠商買成本較低、國外進口的雞腿、雞排及雞翅，再與有ＣＡＳ認證的某雞肉大廠買肉，將兩者混摻後，仿冒雞肉大廠標籤、ＣＡＳ認證標示裝袋，連屠宰日期、有效期限及產地都偽造。

起訴指出，楊男、王女自二○二一年至二○二二年間，陸續出貨給四個監所供應收容人食用，取得標案金額二七三一餘萬元，之後再以同樣手法，謊稱自己是雞肉大廠代理商，將不符規格的混摻雞肉出貨給下游廠商，詐得四八三萬元。

台中地院審理時，楊男、王女坦承犯行，與檢方、食安單位查證相符，也有簽約紀錄佐證；法院認為，兩人擅自使用合法公司商標、ＣＡＳ標章，與低成本雞肉混摻，收取三二一五萬元價金，但實際仍有供應雞肉，獲利以無ＣＡＳ標章、商標價差為主。

法院考量楊男、王女已和矯正機關調解賠償，但未與雞肉大廠和解，依十七個偽造文書罪分別判決楊男、王女有罪。

偽造文書 監獄 食安

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