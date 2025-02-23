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體罰學生遭記大過 師提告敗訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
彰化某高中附設國中部施姓班導師，因不滿男學生上課聊天，拿長一公尺木尺猛力打了對方十三下，木尺斷成三截才停止，校方對施男記一大過，施男不服打行政訴訟，法院調查，男學生手臂有紅腫、挫傷，可見施男夾帶個人情緒發洩，駁回其訴。

二○二三年五月五日，施男獲學生投訴得知，班上有男學生數學課講話影響秩序，施男一時氣憤在教室當全班面前，拿一公尺的木尺責打對方雙手臂十三下，男學生手挫傷後，再命他罰站三十分鐘，校方認為施男違法體罰對，記大過處分。

施男不服提告，表示從未體罰過學生，被記一大過不符合比例，無異是行政程序暴力，當時男學生和其他學生聊了一整節課，告誡、罰站都無效，學校調查小組問學生「有無心理陰影」？有誘導式詢問爭議，主張原處分撤銷。

學校抗辯指出，男學生皮肉留下大片瘀青，就算沒傷及筋骨，也可知施男下手之重，學生在傷勢痊癒前，每天看見傷痕必會造成心裡傷害，不限於體罰當下，校方審酌相關情節，記一大過並無裁量濫用。

台中高等行政法院調查，施男因男同學在課堂講話妨礙秩序，為處罰學生才責打，但衡量他打到木尺斷成三截，造成學生手臂好幾道鮮明的紅腫痕跡，足見力道甚猛。

法院再比對訪談資料，發現施男未進一步深入了解實際情況，就心生氣憤、情緒高漲，拿一公尺木尺打學生，無視對方雙手疼痛垂下，仍暴力繼續施打，打到斷成三截才作罷，顯見情緒已失控。

法院指出，施男當全班面體罰學生，已非純粹出於管教目的，夾帶發洩個人憤懣心理，呈現教師負面形象讓全班學生共聞共見，失態已損師道，體罰行為情節重大，學校記一大過無違誤，駁回施男之訴。

彰化 情緒 陰影

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