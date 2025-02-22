快訊

經典賽Live／快腿！6局上宋晟睿場內全壘打 中華5：1南非

經典賽／大殺四方！沙子宸飆速壓制南非 2.2局傷退狀況曝光

川普判斷失誤？美頻施壓烏國簽礦產協議 專家搖頭「恐無利可圖」

人夫撿屍醉女假好心扶進旅館卻性侵 賠75萬再判2年

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男子已有妻室且育有2名小孩，2年前在某卡拉OK店與親友餐敘飲酒，認識第一次見面的一名女子，見她不勝酒力四肢癱軟且意識不清，假好心攙扶離開，卻帶往旅館性侵。法官考量他已賠償75萬元且有悔意，但造成被害人一輩子無法抹滅傷害，判決有期徒刑2年，不宣告緩刑。

基隆地院判決書指出，基隆市一名已婚育有兩名小孩的男子，與被害A女素不相識，民國112年11月間某晚，因各自家人、友人邀約、介紹，而至某卡拉OK同桌餐敘飲酒，晚點近11時，該男見Ａ女因不勝酒力四肢癱軟且意識不清。

該男假好心攙扶Ａ女離開卡拉OK後，同日晚間11時18分，將Ａ女帶往卡拉OK附爪旅館辦理入住，利用Ａ女酒醉意識不清、身體無力而不知抗拒之機會性侵，翌日2時40分先行離去。

Ａ女清醒後察覺有異報警處理，經警調閱監視器畫面，循線查獲男子送辦。

法官審理指出，男子為滿足性慾，乘被害女子酒醉意識不清不知抗拒之機會性侵害行為，造成心理上難以抹滅之陰影與傷害，已坦承犯行並與被害人達成調解，且履行完畢，嘗試彌補過錯，尚知反省，非無悔意。

法官認為，在刑度上該男子可以減刑，但對被害人造成一輩子無法抹滅的傷害，「仍應為其行為接受相當處罰」，因此判刑2年，不宣告緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人夫撿屍醉女假好心扶進旅館性侵還先走，已賠75萬，法官再判2年。本報資料照片
人夫撿屍醉女假好心扶進旅館性侵還先走，已賠75萬，法官再判2年。本報資料照片

基隆 性侵 被害人

延伸閱讀

就愛「睡美人」？ 中國27歲留英博士被控迷昏10女性侵

15年前性侵未成年妹妹 台中變態兄又在她房間裝針孔偷拍

花蓮校長被控性侵監委要調查！縣府回應了

花蓮某校長疑涉性侵 監委申請自動調查

相關新聞

人夫撿屍醉女假好心扶進旅館卻性侵 賠75萬再判2年

基隆市一名男子已有妻室且育有2名小孩，2年前在某卡拉OK店與親友餐敘飲酒，認識第一次見面的一名女子，見她不勝酒力四肢癱軟...

屏東長治農會選舉傳買票賄選 一村長涉案50萬元交保

屏東地檢署接獲情資，屏東縣長治鄉農會代表選舉疑涉不法，昨日傳喚長治鄉繁榮村長白中村、潭頭村長李玉鴻等10餘人，並在白的家...

植牙鬧醫療糾紛 台南牙醫診所院長判賠20萬

邱姓男子3年多前至台南連鎖牙醫診所進行右上及左上第1小臼齒植牙手術，質疑林姓院長在未先確認其植入位置即進行翻瓣手術，致左...

富味鄉混油不實訊息案 沒收富鼎公司逾1.3億定讞

混油風波的富味鄉食品涉發布重大不實訊息案，前董事長陳文南獲判緩刑確定，沒收犯罪所得部分，高院更四審判決沒收富鼎公司犯罪所...

金門監獄管理員替羈押犯嫌傳話 涉洩密判10月

徐男因販賣海洛因等案，金門地院裁定羈押禁見，金門監獄陳姓管理員受徐男委託，傳遞案件相關訊息給與徐男購買海洛因對象；金門地...

為金項鍊被逼做「人體拱橋」命喪檳榔攤 9煞需賠366萬

梁男因債務問題，委託新竹縣竹北市某檳榔店負責人陳昭瑋催討，未料卻在店內遭人質疑偷金項鍊，進而被多人圍毆，甚至被迫做「人體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。