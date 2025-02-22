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屏東長治農會選舉傳買票賄選 一村長涉案50萬元交保
屏東地檢署接獲情資，屏東縣長治鄉農會代表選舉疑涉不法，昨日傳喚長治鄉繁榮村長白中村、潭頭村長李玉鴻等10餘人，並在白的家中查扣預備行賄的現金15萬元，訊後認為白中村涉犯農會法，犯罪嫌疑重大，諭令其50萬元交保，李玉鴻訊後請回。
農會選舉第一階段包括農會代表、小組長選舉結果出爐，長治鄉農會因在野的鄉長派大獲全勝，當權派敗選後，為了要在第二階段的農會理監事選舉中扳回一城，企圖買票賄選，被檢舉至屏東地檢署。
昨日檢方傳喚白中村、李玉鴻及相關證人，並在白的家中查扣預備行賄的現金15萬元，訊後認為其涉犯農會法，對有選舉權之人行求交付財物而約定一定行使罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無聲請羈押的必要，諭令白中村50萬元交保，李玉鴻訊後請回，檢方將持續追查相關不法情事。
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