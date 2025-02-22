植牙鬧醫療糾紛 台南牙醫診所院長判賠20萬

邱姓男子3年多前至台南連鎖牙醫診所進行右上及左上第1小臼齒植牙手術，質疑林姓院長在未先確認其植入位置即進行翻瓣手術，致左上口腔有近3公分傷口，邱因疼痛難耐而未完成左上牙位植牙而提告，經鑑定認林有違反醫療上必要注意義務，且逾越合理臨床專業裁量判賠20萬元。

邱主張，2021年5月到診所諮詢後，合意由林為他進行右上及左上第1小臼齒植牙手術，醫療費用共9萬5千元，並已支付完畢。林於同年5月24日為邱進行第1階段即拔即種手術，9月間進行第2階段翻瓣接上牙齦塑形螺帽手術。

邱認為，林於第2階段手術時，未先確認左上植體植入位置即進行翻瓣手術，卻因位置錯誤致不斷挖開其口腔左上牙床，使左上口腔受有近3公分傷口，並因疼痛難耐，而未能完成左上牙位植牙手術。他提告求償左上牙位植牙手術費用4萬7500元、精神慰撫金25萬2500元，合計30萬。

林及律師團主張，植牙手術第1階段採即拔即種植牙手術，惟兩造並未約定於原拔牙處植入植體，且經他專業判斷，認為原牙位牙床狀況不好，才選擇鄰近牙位植牙，此部分醫療行為符合醫療常規。

林及律師轉指出，植牙手術第2階段時間應為同年9月，且翻瓣位置5月牙口X光影像即可判斷定位，並非如高雄長庚醫院醫事鑑定報告所稱：進行定位需要椎狀射束電腦斷層等儀器設備，該報告顯不符手術醫療常規。

同時，邱僅因醫療服務過程感受不佳，而不願接受其後續服務，至林無法依約完成醫療服務，林也本於醫療專業及誠信履約態度，願為邱完成植牙醫療服務，應無違反雙方契約。

經高雄長庚醫院鑑定，診所實施第2階段植牙療程時，未注意植體位置偏離牙位，並於該牙位進行翻瓣手術，使得左上口腔傷口範圍較大，依植牙醫療常規，即拔即種植體通常會植入原拔牙處，或植入鄰近有足夠齒槽骨並能完成良好齒列重建範圍。

惟倘選擇植入鄰近牙位，則該植體不宜偏離超過數毫米距離，依診所規模，應有椎狀射束電腦斷層等儀器設備，邱接受植牙療程未見完整評估分析資料。

台南簡易庭審酌，林本於診療當時水準醫學知識，未就邱齒槽骨條件及實際下刀位置先行確認，即進行植牙手術，有違反醫療上必要注意義務且逾越合理臨床專業裁量，難認已盡善良管理人注意義務，應負損害賠償責任。