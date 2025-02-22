為金項鍊被逼做「人體拱橋」命喪檳榔攤 9煞需賠366萬

梁男因債務問題，委託新竹縣竹北市某檳榔店負責人陳昭瑋催討，未料卻在店內遭人質疑偷金項鍊，進而被多人圍毆，甚至被迫做「人體拱橋」，最終因顱內出血傷重不治。梁母事後對行兇及在場助勢者求償1247萬元，新竹地院審理後，判9人需連帶賠償366萬元。

判決書指出，2021年8月4日，梁男委託好友陳昭瑋幫忙向其共同友人簡男催討債務，當晚8時許，梁男抵達檳榔店，陳昭瑋友人范綱勖發覺梁男偷竊陳昭瑋放在店內的金項鍊，便與陳男聯手痛毆梁男，梁男倒地後，2人更以腳踢、踩等方式虐打。

簡男聞訊後為確保自身安全，遂聯繫多人一同前往檳榔店，見梁男遭暴打，竟也加入毆打、掌摑梁男，甚至以腳踹其身體，再當場向同行人喝稱「打給他死」，並共同逼迫梁男做出「人體拱橋」姿勢（即以雙手、雙腳支撐，腹部朝下，腰背部拱起），當梁男體力不支致姿勢不穩時，陳昭瑋、范綱勖即徒手毆打或腳踹梁男。

范綱勖還拿折疊麻將桌、旋轉辦公椅等大型重物丟砸梁男頭部，後來還持鐵條毆打梁男背部、以腳踹其頭部後使其倒地，又以旋轉辦公椅丟砸、以腳踹踩梁男頭部，使其頭部與地面碰撞，梁男當場陷入昏迷，送醫急救後仍因顱內出血不治死亡。

檢方依傷害致死罪起訴主嫌范綱勖與陳昭瑋，陳男仍對自身犯行飾詞卸責，范綱勖則聲稱自己「智力偏低」、「憂鬱症」。新竹地院審理認為，范男施暴手段最為殘忍，陳男次之，最後依傷害致死罪判范男有期徒刑12年、陳男11年6月。