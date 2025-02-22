混低價進口雞、偽CAS認證 害台中4監所收容人全吃下肚

楊姓男子和王姓妻子經營農畜產品批發，為降低成本拿未認證、進口雞肉混充，假冒是國產且具CAS認證，2年多提供給台中監獄、女監等4個矯正機關，讓收容人全吃下肚，犯罪所得達3214萬元；法院依偽造文書罪判楊男、王女，各2年4月、1年2月徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，楊男（42歲）經營銘揚公司經營農畜、水產品零售批發，妻子王女（42歲）擔任會計，其2020年得標台中看守所、台中戒治所、台中監獄、台中女監等4單位聯合的收容人副食品雞肉採購案。

檢方發現，銘揚和4個監所簽立的採購契約，明定應提供有效期限超過保存期限2分之1，且符合CAS標章認證的「國產雞肉」。

但2人為降低成本，先向2間未取得CAS認證的廠商買成本較低、國外進口的雞腿、雞排及雞翅，再與有CAS認證的某雞肉大廠買肉，將2者混摻後，仿冒雞肉大廠標籤、CAS認證標示裝袋，連屠宰日期、有效期限及產地都偽造。

楊、王自2021年1月起至2022年12月止，陸續出貨給4個監所供應收容人食用，取得標案金額2731萬多元；後再以同樣手法，謊稱自己是雞肉大廠代理商，將不符規格的混摻雞肉出貨給下游廠商，詐得483萬元。

台中地院審理時，楊男、王均坦承不諱，與檢方、食安單位查證相符，也有簽約紀錄可佐；法院認為，2人擅自使用合法公司商標、CAS標章，與低成本雞肉混摻，收取3215萬元價金，但實際仍有供應雞肉，獲利主要以無CAS標章、商標等價差。