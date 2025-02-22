彰化師揮木尺暴打學生13下斷3截才停手 不滿記大過提告敗訴

彰化某高中附設國中部施姓班導師因男學生上課聊天，當全班面前拿長1公尺木尺猛力打了對方13下，木尺斷成3截才停止，校方獲報調查對施記1大過處分，他不服提告。法院發現，男學生手臂鮮明紅腫、挫傷，可見施情緒失控夾帶發洩個人情緒，駁回其訴，可上訴。

施男2023年5月5日用餐後，依學生投訴得知男學生當天數學課講話影響秩序，施一時氣憤在教室當全班面前，拿長約1公尺的木尺責打對方雙手臂13下，打到木尺斷成3截才停止，造成學生手挫傷再命他罰站30分鐘，校方認為施違法體罰對他記1大過。

施不服提行政訴訟，表示自己多年從未體罰學生，被校方記1大過不符合比例，是行政程序暴力，當時男學生和其他學生聊了一整節課，先前告誡、罰站都無效，學校調查小組以引導式詢問學生「有無心理陰影」，也爭執相關調查程序，主張原處分撤銷。

學校抗辯稱，男學生皮肉留下大片瘀青，就算沒傷及筋骨，也可知施下手之重，客觀上可想見，學生在傷勢痊癒前，每天看見傷痕必然會造成持續心裡傷害，不限於體罰當下，校方審酌相關情節，基於教育專業，記1大過並無裁量濫用，應予駁回。

台中高等行政法院查，施男因男同學在數學課講話妨礙秩序，為處罰學生才責打，但衡量他打到木尺斷成3截，造成學生手臂好幾道鮮明的紅腫痕跡，多處挫傷，足見力道腎猛，其情緒已失控。

法院再比對訪談，發現施未進一步深入了解實際情況，就心生氣憤、情緒高漲，拿1公尺木尺打學生，無視對方雙手疼痛垂下，仍暴力繼續施打，打到斷成3截才作罷。男學生也坦言，被打後心生畏懼，不知往後如何和施共處，希望不要讓施帶班任教。