她離婚後向夫求償17年超時薪資312萬 法官認老闆娘非受雇者駁回

台南陳姓攤商與妻子長期在夜市賣米粉炒，離婚後妻子認他違反勞基法最低基本工資，求償近17年的超時薪資312萬多元，陳以妻子是老闆娘，且以自營作業者身分投保並無雇傭關係。法院審理認為夫妻共同經營，收入為兩人共有，屬兩人共同財產，並非受雇於陳，駁回其給付薪資訴訟。

陳的前妻主張，與陳婚姻關係存續期間，自2003年8月起至2020年3月止受雇於陳從事夜市工作，每日工作15.5小時，每周5日，每月平均20日，陳僅以每日1000元計算薪資，換算時薪為64.5元，已違反勞基法最低基本工資規定，因而依法請求陳給付她超時工作薪資共計312萬6300元。

陳及律師主張，小吃攤是他婚前所創立，2003年間即基於夫妻情誼開始共同經營，以便相互協力獲取更多收入，支應包含因撫育子女而日益增多家庭開銷。每日出攤所獲取現金收入，均主要由前妻所管理，之後再向她領取生活費，並非前妻所述由他每日支付薪資1000元。

陳也表示，前妻於1995年9月起至2021年5月止期間勞保均由台南市小吃業職業工會辦理，以自營作業者身分進行投保，可見雙方並無雇傭關係存在，也是一般俗稱「老闆娘」身分，共同經營小吃攤。

律師也認為，對方請求自2003年8月起至2020年3月超時工作薪資，直至去年12月才遞狀起訴請求，至多也僅能請求起訴狀繕本送達日回推5年未給付加班費工資，逾5年期間未給付加班費請求權時效已消滅。

台南地院勞動法庭認為，陳的前妻主張她受雇於陳，每日給付她工資1000元，為陳所否認，她則未舉證以實其說。她以台南市小吃業職業工會為投保單位投保勞、健保，陳也未幫她提撥勞工退休金，無法證明她受雇於陳。

同時，她於審理時表示，小吃攤是兩人一起做的，收入是兩人共同的，兩人一起掌管。法官認她於婚後為小吃攤老闆娘，與陳共同經營，兩人共同掌管收入，收入為兩人共有，與一般社會常情相符。