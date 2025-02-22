詐欺男四處躲教召令「找嘸人」 法官通緝...到案了
桃園陳姓男子退伍後，涉詐欺案走避他鄉，讓後備指揮部隔年寄發的教育召集令「查無此人」，遭通緝後起訴，法院也通緝，去年歸案，法官依後備軍人意圖避免召集處理，居住處所遷移，無故不依規定申報罪，判2月，得易科6萬元罰金，可上訴。
犯罪事實指出，陳男明知自己為後備軍人，應受國防部的教育召集，2014年8月31日前，搬遷住居所無故不依規定申報變更後的住處，以致桃園市後備指揮部所核發，指定他應於2014年9月11日前往桃園市龍潭區龍城應區參加教召的召集令無法送達，案經後指部同年函送桃園地檢署。
由於陳男涉多案多年出入監所，檢方自2015年起屢傳不到，對他發布至少7年通緝令，終於在2022年將他逮捕歸案；起訴指出，訊問被告陳男，明知自己後備軍人的身分，也知自己在2013年間起，因涉犯另案詐欺罪嫌，早已不住戶籍地，也因四處躲藏無法將戶籍遷移至現住地，或可代收教召通知處，因此涉犯妨害兵役治罪條例案件。
法官審酌，被告陳男明知後備軍人依法應接受教召，當居住處所遷移後竟無故不依規定申報，致使教育召集令無法送達，妨害國家徵兵的順暢及兵役有效管理，影響國家後備防衛機制正常運轉，行為誠屬不該，另衡酌被告終能坦承犯行及此案曾遭地院通緝方才到案的犯後態度，考量被告教育程度、家庭生活狀況等情狀，量處主文之刑，並諭知易科罰金。
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