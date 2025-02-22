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涉詐騙投資45億元 隱餐飲集團董座羈押禁見
隱餐飲集團董事長鄭淳駿遭控以投資海外機票、海外移民等投資項目，詐騙成衣大廠臺亞集團老董沈裕雄，不法金額高達45億元。沈的遺霜提告鄭淳駿及女子羅佩雯涉嫌投資詐欺，台北地檢署搜索、複訊鄭淳駿後聲請羈押禁見獲准，羅女前天到案，檢方昨也聲押獲准。
鄭淳駿在台北信義區開設夜店風格的餐酒館，有駐唱歌手表演吸引消費者上門，網友評價頗高，卻遭人指控涉海外投資詐欺案，不法金額45億元。
沈裕雄2023年過世，遺孀查帳發現，沈晚年投資碰上「驚天詐騙」，4年累積高達45億元血本無歸，報案揪出曾犯下機票價差詐欺案入獄服刑的羅佩雯，假釋出獄後，認識當時擔任沈裕雄特助的鄭淳駿，兩人勾結，騙走沈裕雄大筆資產。
檢方指出，去年檢方收案偵辦，認為鄭淳駿與羅佩雯涉以海外投資名義犯詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌，今年2月18日指揮新北市調查處搜索鄭、羅2人住居所、鄭的九禹公司、羅的熙羅公司等6處所。
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