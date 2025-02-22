2軍官詐領獎金 判刑定讞

國防部軍事情報局上校蘇永玲、中校蘇薪名，虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資，五年詐領至少上千萬元獎金，被檢方依貪汙等罪起訴，最高法院考量蘇永玲供出另案共犯，有情輕法重等情事，依現役軍人犯貪汙等罪判蘇永玲三年二月、蘇薪名五年徒刑定讞。

據了解，蘇薪名有資訊專長，吸引不同單位同事注目，私下請教如何蒐集情報、增進工作質量，蘇薪名長期用資訊專長設計ＡＰＰ，營造蒐集情資假象，還傳授同事「作弊祕訣」詐領獎金，宛如隨意掏空國家財庫。

判決指出，蘇永玲負責大陸情報工作的組織布建及情蒐任務，接受蘇薪名提供的假情報人員等資訊；蘇薪名二○一八起至二○二三年間，先上網購買、搜集大陸人民身分證，另蒐整、編撰大陸軍港軍艦船舶動態等資訊，再提供給蘇永玲陳報軍情局。

蘇薪名再以切換通訊軟體使用者帳號，一人分飾兩角，杜撰與陸籍人員聯繫的不實對話紀錄，連同自行蒐整資訊，由蘇永玲回報，共申報獎金台幣六五四萬餘元、美金十四萬餘元，其中蘇永玲收受八十五萬元，其餘由蘇薪名收受，再轉存至他人帳戶隱匿犯罪所得。

法院審理時，蘇永玲認罪並繳回犯罪所得，她供稱因信任蘇薪名確有情報人員存在，才沒質疑，直到二○一九、二○二○年才知蘇薪名自行使用款項。

一審以兩人利用職務上機會、情報工作監督查核不易等特性詐取財物，嚴重損及國家安全，敗壞軍紀，判處蘇永玲七年徒刑，褫奪公權六年，蘇薪名六年徒刑，褫奪公權五年，均沒收犯罪所得。

二審認為，兩人在密接時間多次利用職務上機會詐取財物，應以接續犯論處一罪，一審以分論併罰不恰當；而蘇永玲供出另案共犯，應依法減刑，撤銷原判決，改判蘇永玲三年兩月、蘇薪名五年徒刑。