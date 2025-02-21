冠軍磁磚董娘涉侵占貨款、逃漏稅逾4億 法院今裁800萬交保

冠軍建材董事長林榮德、妻子王桂鳳遭檢調查出王桂鳳涉逃漏個人所得稅達4億3887萬餘元，冠軍建材六區經銷商逃漏稅達4億1529萬餘元；林榮德與王桂鳳2人本月20日為新北檢起訴，遭羈押禁見的王女以800萬元保證金提出移審，新北地院今晚裁定無羈押之必要，准予800萬元交保，但限制住居於戶籍地，且不得出境、出海。

曾擔任國黨代理黨主席、知名磁磚公司「冠軍建材」董事長林榮德與董娘王桂鳳夫妻2人，自2013年起至2024年，長達11年疑涉以名下公司作為冠軍「經銷商」侵占下游廠商給的貨款近16億元，王女涉逃漏所得稅4億3887萬餘元，冠軍建材六區經銷商逃漏稅達4億1529萬餘元。

新北地檢署昨依反證交法等罪起訴林男與王女2人，另涉案的擔任冠軍總經理的兒子及董事長特助的女兒2人則獲不起訴處分。

據了解，王桂鳳雖在冠軍建材並未擔任職務，但員工都尊稱她「副總」，她與丈夫林榮德疑利用一家人實質掌控的多家公司作為冠軍建材經銷商、為公司經銷磁磚，卻利用公司做內、外帳方式，趁收取下游廠商給付貨款的機會，在收到貨款後做假帳冊，將15億9439萬餘元貨款偷偷挪走。