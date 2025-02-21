假交易真搶奪虛擬貨幣商 主嫌搶236萬害死買家判13年

去年4月間邱姓及樓姓男子策畫一起虛擬貨幣黑吃黑，涉嫌搶奪陳姓幣商236萬元現金，卻導致陳姓幣商死亡，檢警陸續逮捕8人，其中邱男、樓男涉強盜致死，屬於故意犯罪因而發生死亡結果，經國民法官審判，邱男判處11年2月、樓男13年。可上訴。

判決書指出，樓、邱與同夥計畫誘騙虛擬貨幣買家進行現金交易，趁買家不及抗拒時搶走現金，計畫擬定後，去年4月10日凌晨，邱男駕駛偽造車牌號自小客車搭載樓男及吳姓少年約定買家陳男以236萬元現金交易泰達幣7萬餘顆。

雙方約在嘉義市湖子內路與健康九路口附近進行交易，當陳男將現金236萬元暫時交予樓男清點時，吳姓少年持辣椒水噴灑陳男，邱男隨即駕車逃離，陳男雖遭噴辣椒水，仍跳上車輛前擋風玻璃試圖阻止。樓男仍唆使邱男將車輛加速行駛，導致陳男被甩落地面，送醫急救後仍不治死亡。

樓男電召在附近待命的同夥羅男接應，順利取得236萬元贓款，但因陳男不治身亡，引起對方人馬不滿，循管道聯繫上羅男，羅男等人即歸還236萬元予陳男家屬。

檢警調查，同夥包括紀、練、蔡、羅、楊、施等6人，因不在交易現場，且謀議犯罪情節為「假交易真搶奪」，6人不適用國民法官法，以通常訴訟程序提起公訴。邱、樓2人因計畫失控，導致陳男死亡，涉嫌強盜致死，以國民法官法程序提起公訴。

嘉義地院判決，紀、練、蔡、羅、楊、施等6人犯搶奪罪、偽造文書罪等判處7月至3年不等刑期。

國民法官審理後，邱男坦承犯行，不法所得已返還家屬，且達成和解等，量處犯結夥三人以上攜帶兇器搶奪，因防護贓物、脫免逮捕，而當場施以強暴，因而致人於死罪，處有期徒刑11年2月。