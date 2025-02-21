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酒後騎電動滑板車被抓 男稱沒騎車怎酒駕？警提「關鍵2字」他懂了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

徐姓男子日前騎電動滑板車上路，在中山區北安路口跟Uber相撞，警方接獲車禍趕抵，發現徐男有濃厚酒氣，依法對他酒測，沒想到酒測值嚴重超標達每公升0.73毫克，徐男不解辯稱不是騎車怎麼會酒駕？警方告知，電動滑板車有「電動」二字，屬動力交通工具，當場依刑法公共危險罪嫌移送法辦。

中山分局大直派出所9日晚上8點多獲報，北安路巷弄發生車禍趕抵，現場是Uber跟電動滑板車相撞，釐清發現Uber已打左轉燈要轉彎，駕駛電動滑板車的徐男（57歲）從後面欲繞行，Uber疑未注意路況車頭直接撞上，徐男連人帶車跌坐在地，四腳朝天，所幸僅稍微擦挫傷無大礙。

警方確認雙方狀況，發現徐男有濃厚酒氣，依規定執行酒測，一吹酒測值每公升0.73毫克，已嚴重超標，當場依公共危險現行犯逮捕。

徐男警詢時辯稱，自己騎的滑板車是「無動力交通工具」，反問沒有騎車怎麼會酒駕？警方無奈告知，電動滑板車有「電動」二字，是道路交通條例所規定電力為主的慢車，同時屬刑法第185之3所規定的動力交通工具，依法無疑；徐男這才知道闖禍，由於第一次被抓酒駕，後悔莫及。

警方指出，酒後駕駛電動滑板車，酒測值超過每公升0.15毫克，依道交條例第73條第2項可處新台幣1200元至2400元罰鍰，若酒測值超過每公升0.25毫克，則依刑法第185之3條公共危險罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

徐姓男子日前酒後騎電動滑板車上路，因發生車禍被抓個正著，酒測值超標，遭移送法辦。記者翁至成／翻攝
徐姓男子日前酒後騎電動滑板車上路，因發生車禍被抓個正著，酒測值超標，遭移送法辦。記者翁至成／翻攝

Uber 車禍 酒駕 電動滑板車

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