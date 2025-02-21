楊文科、江良淵涉貪出庭 竹北天坑鑑定報告證據力…檢辯看法不一

新竹縣長楊文科、工務處前處長江良淵、承辦人黃彧思因豐邑天坑案涉貪，今天下午出庭應訊，針對證據力與檢方看法不一，三人的辯護律師認為，檢察官王遠志所提出台北市土木技師公會鑑定報告，此非法院和檢察官所送，屬私人鑑定，否認其證據能力。王遠志則提出要調閱這份證據報告書，並將傳喚鑑定人來補足證據能力。

新竹地方法院今天下午2時30分開準備程序庭，法官開庭時，先就證據能力意見詢問檢辯及楊文科等人意見。上次「豐邑組」準備庭時，檢察官提出台北市土木技師公會的鑑定報告，認為此報告較有可信性，豐邑建設董事長劉樹居的辯護律師則稱這也是豐邑所做的鑑定報告。

法官今天詢問楊文科、江良淵、黃彧思的意見，楊文科、江良淵的辯護律師們主張，台北市土木技師公會的鑑定報告屬於私人鑑定，並非法院針對此案所囑託的鑑定報告，這是個案的文書，否認此鑑定報告的證據能力。黃彧思的辯護律師補充，法官今天僅給幾頁的鑑定報告，看不出實測使用的方法與鑑定人員，應調閱鑑定報告出來，閱完卷後再回應看法。

王遠志則認為，台北市土木技師公會的鑑定報告是從新竹縣政府的網站下載，縣府有完整的資料，這份鑑定報告的可信性極高，若需要可傳喚鑑定人來說明，補足證據能力。