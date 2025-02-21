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傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

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傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿詐騙台灣傳統產業老闆45億元，傳產老闆提告鄭、女子羅佩雯涉嫌投資詐欺；台北地檢署日前搜索、約談，聲押鄭獲准，今天凌晨聲押羅女，台北地院開庭審理，裁定羅女也羈押禁見。

鄭淳駿在台北市信義區開設餐酒館，300坪空間打造輕夜店風格，還有駐唱歌手表演，吸引消費者上門，網友評價頗高，但卻遭人指控涉海外投資詐欺案，不法金額45億元。

據了解，詐欺案的告訴人為傳產業老闆，他指控鄭淳駿、羅佩雯籌畫海外機票投資，購買大量機票賺取價差獲利，又再向他提出投資海外移民等項目。

檢察官調查，鄭淳駿、羅佩雯從2019年至2023年間，陸續詐騙傳產老闆投資海外項目，直到2024年被害人發覺投資項目異常，對2人提告詐欺、偽造文書、洗錢罪。

檢方分案偵查認為，鄭淳駿、羅佩雯涉以海外投資名義詐騙，2月18日指揮新北市調查處搜索鄭、羅女的住居所、鄭的「九禹」公司、羅女的「熙羅」公司等6地，鄭到案後由檢察官聲請羈押禁見獲准，羅女昨天中午到案，檢察官今天上午6點對她聲請羈押禁見。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

詐騙

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