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農漁會選舉 北檢攜觀護人至百年深坑農會反賄選、防制詐騙

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

今年度農漁會選舉基層農會將3月1日前召開會員代表大會，選舉農會理事、監事等，台北地檢署攜手臺北榮譽觀護人協進會，今在深坑老街「百年-深坑農會」超市辦理農漁會選舉反賄選及防制詐欺宣導，以有獎徵答與在地小農、相親互動，推廣民眾理解賄選、詐騙的危害。

檢方指出，今年農漁會選舉，基層農會將於3月1日前完成召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及上級農會會員代表；3月10日前完成召開理、監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事，完成本屆次基層農會改選工作。

北檢攜手台北榮譽觀護人協進會，今天在深坑農會超市辦理反賄選及防制詐欺宣導，由榮譽觀護人引導民眾進行有獎徵答，以淺顯易懂、生動活潑、親切話語與在地小農、攤販、鄉親互動，加深民眾對反賄、反詐印象，提升法律意識及防範警覺。

北檢檢察長王俊力表示，為落實行政院「五打七安」政策，守護安定公義社會的施政主軸，本次選舉查察、反賄選宣導各項工作，已結合轄區檢、警、調、廉等機關力量，共同打擊任何影響農會選舉公平性的行為，以期打造清明選舉環境，有效維護農民之權益，如有發現任何賄選行為或相關資訊，都請大家主動撥打檢舉專線「0800-024-099 撥通之後按4」提出檢舉。

檢方強調，若接獲檢舉會積極調查並保密檢舉人身分，民眾還有機會拿到檢舉獎金200萬。另，詐騙手法不斷推陳出新，將持續透過多元管道宣導防詐手法減少民眾財產損失；檢方呼籲民眾常關心家中長輩，留意家人金錢使用，若接獲可疑電話或投資網站，請隨時撥打165反詐騙查詢，或110報案專線。

台北地檢署攜手台北榮譽觀護人協進會，在深坑農會超市辦理反賄選及防制詐欺宣導。圖／北檢提供
台北地檢署攜手台北榮譽觀護人協進會，在深坑農會超市辦理反賄選及防制詐欺宣導。圖／北檢提供
台北地檢署攜手台北榮譽觀護人協進會，在深坑農會超市辦理反賄選及防制詐欺宣導。圖／北檢提供
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台北地檢署攜手台北榮譽觀護人協進會，在深坑農會超市辦理反賄選及防制詐欺宣導。圖／北檢提供
台北地檢署攜手台北榮譽觀護人協進會，在深坑農會超市辦理反賄選及防制詐欺宣導。圖／北檢提供

深坑 詐騙 賄選

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