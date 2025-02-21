台南2歲童家訪前遭虐死 國民法官怒斥生父行為惡劣重判18年

台南市2歲多謝姓男童前年10月間由父母從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，國民法官法庭今下午重判生父18年。合議庭認男童父親長期家暴並曾於案發前1個月差點失手把男童捏死，不知悔改，仍對剛滿2歲幼童施暴，行為惡劣。

台南地院合議庭認為，男童父親坦承全部犯行，根據被告的自白及補強證據，認定其成立「凌虐未滿18歲之人妨害其身心發育致死罪」及「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」，並依刑罰較重成年人故意對兒童犯傷害致死罪論罪科刑。且經評議認為他並無刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」適用，不依此規定酌減其刑。

合議庭指出，男童父親從重因素，包括長期家暴並曾於同年8月29日差點失手把被害人捏死，且被害人為剛滿2歲幼童，行為惡劣，過往曾有家暴兒童紀錄，持續吸毒且消極面對生活困頓，延後並妨礙社工訪視，未能提供合理的居住環境，未盡陪伴、照顧之責，甚至以管教之名，行虐待之實。

同時，經鑑定認為男童父親有反社會人格障礙症，案發時有滅證及串供動作，並以欺瞞方式逃避責任，事實上未完成接手被害人養育準備，也因此衝擊體制內社會安全網從業人員心理。

至於從輕因素，包括男童父親最終坦承犯行，幾乎獨力承擔2個孩子的管教責任，當時曾對男童有CPR救護，並與男童母親成立調解，家庭生活困頓，最後重擊男童腹部，主觀上並非基於直接故意。法官參考檢察官量刑意見18年及辯護人12年，認陳男犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪處18年，可上訴。

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