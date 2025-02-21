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北市環保局清潔工砍死2人辯「正當防衛」 國民法庭今重判24年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市環保局建成分隊清潔工王建明2023年和同事高姓男子爭吵相約談判，涉持摺疊刀砍殺高男、廖男，2人傷重不治。士林地方法院國民法官庭今天依殺人罪，判有期徒刑12年、有期徒刑14年，合併應執行有期徒刑24年。可上訴。

判決指出，王建明2023年11月16日凌晨4時許，在北市大同區蘭州街7號住處樓下，持刀柄為15公分、刀刃為12.5公分的折疊刀，攻擊高男及陪同前來的廖男2人，致高男左側胸部被刀刺入、廖男左大腿上方被刀割刺等，經醫院救治，2人因大量出血不治死亡。

國民法官庭在今年2月17日至2月21日審理期間，檢視相關證據，認為王建明持有的折疊刀有高殺傷力，死者2人都受到深度刺傷大量出血，又觀看現場監視器錄影後發現王建明攻擊手段兇狠，目擊證人也證稱雙方是互相砍殺，認為王建明故意殺人。

過去開庭時，王建明均主張正當防衛，強調「如果不反擊會被當場擊殺」，但一審法庭認為，死者高男的女友證稱，雙方案發前曾發生爭吵，王建明是知道高男是不懷好意前來，認為王建明並非正當防衛。王建明對於死者2人均成立殺人罪犯行。

法庭認為本案並無防衛過當和減刑事由存在，考量刑法第57條各款量刑因子後，王建明殺害高男部分，判有期徒刑12年，另殺害廖男部分，判有期徒刑14年，合併執行24年；另宣告沒收扣案折疊刀。可上訴。

士林地方法院。圖／聯合報系資料照
士林地方法院。圖／聯合報系資料照

國民法官 殺人

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