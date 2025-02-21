連鎖加油站山隆通運傳掏空案 董事長涉證交法300萬交保

全國擁有多間連鎖加油站的山隆通運公司，傳出董事長鄭人豪涉嫌掏空公司案，新北地檢署昨指揮調查局北部機動工作站，搜索公司與鄭男住家等32處地點，帶回鄭男等20多人偵辦，檢察官訊問後以涉犯證券交易法非常規交易與商業會計法等罪嫌，諭知鄭男以300萬元交保，公司8名幹部，以5萬元至15萬元不等金額交保，其餘被告與證人則請回。

新北檢調人員昨執行搜索約談，查扣山隆通運公司涉及從事非常規交易等相關證物，帶回鄭男等20多人偵辦，不排除有侵占、背信等犯行；檢方訊後認為鄭人豪等9名被告尚無羈押必要，因此諭知交保，其餘10多名被告與證人訊後請回，檢調將繼續擴大追查。

山隆公司於1976年成立，原是國內最大工業用紙廠商正隆集團旗下貨運公司，1997年股票上市，代碼2616，1998年跨足經營連鎖加油站，依山隆官網簡介目前全國擁有80處加油站據點，但依經濟部統計資料顯示，山隆目前營運72座加油站，站數比為2.88%，是排名全國第7的連鎖加油站體系。

山隆公司現任董事長鄭人豪，是正隆集團第二代掌權人、前董事長鄭政隆長子，鄭人豪的大妹、二弟於2010年、2022年先後接掌家族造紙本業，鄭人豪畢業於日本早稻田大學研究所，先在山隆等正隆集團子公司擔任副董事長等職，2020年6月正式接掌山隆。