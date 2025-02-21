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台南2歲男童家訪前遭虐死 國民法庭今重判生父18年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市2歲多謝姓男童前年10月間由父母從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，男童父親被依家暴妨害幼童發育致死罪等起訴，國民法官法庭今下午宣判，認其父以管教之名行虐待之實，犯成年人故意傷害兒童致死罪判18年。

案發後，男童父母均被訴，其陳姓生父採國民法官法庭審理，謝母則犯成年人故意對兒童犯傷害罪一、二審均被判2年。陳父與謝母於17日已以5萬元達成和解。

謝母出庭作證時哽咽說，沒有做好母親的責任，如今每天都在反省，一出去將辦兒子法會，減輕其病痛，「這是我答應鈞鈞的」。

她表示，當初看不到他有悔過之心，如今調解時，他對自己的親生兒子，也有愧疚的心，她在乎對方有無悔改的心；即便判他死刑，鈞鈞也回不來了，這才是她考量的重點，對方既有反省改過的心，希望能給他重新做人的機會。陳父自始自終低頭凝視地板，當謝母提及此事，他悄然以手拭淚。

檢警調查，男童因疑似遭虐待，自大前年4月26日起，由台南市政府家庭暴力及性侵害防治中心予以安置，直至前年7月23日結束安置後，才返回原生家庭，與謝母及她同居陳姓生父及姊姊共同居住在台南平價飯店。

陳入睡前以綿繩持續綑綁男童雙手手腕，以蓮蓬頭水管插入其肛門並灌水，徒手捏其生殖器，還以徒手抓住其領口，並將手連同男童伸至窗外，威脅要將男童丟下樓。

同時，陳將男童帶至房間廁所並以冷水沖淋、手掌擊打其後腦勺、以橡皮筋對身體彈射、以熱熔膠條打其手腳施虐，使男童全身上下傷痕累累。

前年10月18日當天，陳趁謝女外出工作時，以不詳方式重擊男童腹部，致其腹部鈍傷造成肝臟損傷、胃破裂，胃內容物流出約500毫升，流至腹腔內造成腹膜炎引發敗血性休克。當晚陳及謝女發現男童無反應，將他送醫急救後，仍未恢復心跳而宣告死亡。

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案發當晚，陳父及謝母發現男童無反應，將他送醫急救後，仍未恢復心跳而宣告死亡，陳父被依家暴妨害幼童發育致死罪等起訴。記者邵心杰／翻攝
案發當晚，陳父及謝母發現男童無反應，將他送醫急救後，仍未恢復心跳而宣告死亡，陳父被依家暴妨害幼童發育致死罪等起訴。記者邵心杰／翻攝

台南 國民法官 虐童

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