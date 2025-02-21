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嘉市地政所攜手警方合力阻詐 守住婦人近千萬精華地段房地產

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

近來不動產詐騙案件頻傳，因應「假投資真詐騙」手法日新月異，嘉義市地政所18日與刑警大隊討論防詐宣傳，刑警大隊到地政所開會，地政所即時通報現場疑有詐騙案件，刑警及地政所人員合力介入，說服申辦不動產案件婦人停止辦理撤案，守住近千萬不動產價值。

地政所說，18日受理私人抵押權及預告登記案件，因此類案件為詐騙高風險案件，審查同事主動通報，現場與刑警合力介入關懷，透過多面向關懷提問，發覺婦人遇詐騙手法，告知地政專業知識及可能衍生嚴重性，經2小時僵持，讓婦人卸下心防同意撤案。

警方提醒民眾，近來不動產詐騙頻傳，防詐意識不能少，保護不動產，不要輕易將不動產所有權狀、印鑑印章及印鑑證明交付他人，做不動產規畫謹慎判斷，有疑義可向地政所或地政處洽詢，遇詐騙疑慮，速撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。

地政所主任孫煜勝說，不動產成為近來詐騙重點目標，呼籲民眾務必提高警覺。「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」都是地政防詐措施，鼓勵民眾到地政事務所主動申請。

申辦「地籍異動即時通」後，當不動產被移轉、設定抵押或書狀補給時，於辦理收件及異動完成時，系統將會通知登記名義人，民眾就能即時掌握不動產權利異動的情況。

嘉市地政所攜手警方合力阻詐，守住婦人近千萬精華地段房地產。圖／嘉市府提供
嘉市地政所攜手警方合力阻詐，守住婦人近千萬精華地段房地產。圖／嘉市府提供
嘉市地政所攜手警方合力阻詐，守住婦人近千萬精華地段房地產。圖／嘉市府提供
嘉市地政所攜手警方合力阻詐，守住婦人近千萬精華地段房地產。圖／嘉市府提供
嘉市地政所攜手警方合力阻詐，守住婦人近千萬精華地段房地產。圖／嘉市府提供
嘉市地政所攜手警方合力阻詐，守住婦人近千萬精華地段房地產。圖／嘉市府提供

印鑑 嘉義 詐騙

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