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率網軍汙衊大阪辦事處害外交官蘇啟誠輕生…「卡神」楊蕙如獲免訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

綽號「卡神」、「1450網軍」的楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，處長蘇啟誠輕生，她與下線蔡福明被台灣高等法院依侮辱公務員執行之職務罪判5月得易科罰金之刑。兩人聲請釋憲，憲法法庭判侮辱職務罪違憲而失效，案件發回高院。高院更審撤銷原判決有罪部分，兩人免訴確定。

2018年9月4日，強颱「燕子」重創關西，9月6日PTT有網友先貼文批駐日代表處沒協助的文章，不久就有另篇「大阪空港疏散事件相關資訊」的爆卦文，文中替時任駐日代表謝長廷說項，斥責大阪辦事處「爛到不行，爛到該死的地步，一群垃圾的老油條，講難聽一點叫黨國餘孽，以上資訊歡迎轉發」。後來被查出挺謝、批大阪辦事處的文章是蔡福明所寫。

楊蕙如和蔡福明判刑定讞後，兩人聲請釋憲，憲法法庭認為侮辱公務員罪應限於「對公務員當場侮辱」、「目的是妨害公務」，且「足以影響公務員執行公務」。楊蕙如犯的「侮辱職務罪」，憲法法庭認為屬「對事不對人」的言論，用刑罰制裁的寒蟬效應比民事責任或行政處罰還大，公然侮辱職務的言論不會對公務執行產生明顯、立即的妨害，就算只處以罰金刑，也違反刑法最後手段性原則，判侮辱職務罪違憲且自去年五5月24日宣判日失效。楊女與蔡的有罪判決廢棄、發回高院。

高院更審開庭時，法官詢問檢察官、被告審理範圍？楊蕙如與蔡福明主張他們是裁判及法規範憲法審查的聲請人，既然憲法法庭判侮辱職務罪違憲，發回高院更審就應該「無罪」；檢察官認為案件既是「發回」，就應回復到一審上訴階段，一審判兩人犯侮辱公務員執行之職務罪、侮辱公署罪，侮辱公務員罪部分不另為無罪諭知，都應納為審理範圍。

高院更審指出，憲法法庭認為刑法第140條規定中關於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員「當場侮辱」行為，是基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務，於此範圍內，才不違背與憲法第11條保障言論自由意旨；侮辱公務員執行之職務罪部分，違背憲法第11條保障言論自由之意旨而失效。因此，自2024年5月24日憲法法庭憲判字第5號判決公布後，刑法第140條第1項後段侮辱公務員執行之職務罪部分，已失其效力，亦即法律已廢止刑罰。

因刑罰已遭廢止，又沒有明文規定其他刑事處罰，高院更審不經言詞辯論，直接判楊蕙如和蔡福明免訴。

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楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，處長蘇啟誠輕生，她與下線蔡福明被台灣高等法院依侮辱公務員執行之職務罪判5月得易科罰金之刑。兩人聲請釋憲，憲法法庭判侮辱職務罪違憲而失效，案件發回高院。高院更審撤銷原判決有罪部分，兩人免訴。圖／聯合報系資料照
楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，處長蘇啟誠輕生，她與下線蔡福明被台灣高等法院依侮辱公務員執行之職務罪判5月得易科罰金之刑。兩人聲請釋憲，憲法法庭判侮辱職務罪違憲而失效，案件發回高院。高院更審撤銷原判決有罪部分，兩人免訴。圖／聯合報系資料照

公務員 憲法法庭 楊蕙如 蘇啟誠

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