隱餐飲集團董座鄭淳駿詐騙傳產老闆45億！檢聲押禁見獲准

The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿，與有詐欺前科的女子羅佩雯，遭控以投資海外機票、海外移民等項目，詐騙知名成衣大廠臺雅集團已逝世的董事長沈裕雄，不法金額超過新台幣50億元。沈裕雄逝世後，家人於去年下半年提告鄭、羅涉投資詐欺，台北地檢署本搜索鄭訊後羈押禁見獲准，羅則在昨日到案，檢方訊後向法院聲請羈押。

鄭淳駿在台北信義區開設餐酒館，300坪空間打造輕夜店風格餐酒館，還有駐唱歌手表演吸引消費者上門，網友評價高，公司在求職網上站經營理念，主打「以隱為理念，創造不同於現世的環境，提供隱世的避風港」，服務項目除提供美酒、佳餚，更致力提供美好的消費體驗。

檢調追查，鄭淳駿是臺雅集團已逝世的董事長沈裕雄的「前特助」，羅女則有詐欺前科，曾用買機票賺價差詐騙親友近3千萬元入獄，假釋出獄後認識鄭淳駿，2人涉嫌從2019年起至2023年以海外機票投資、投資移民詐騙沈裕雄。

檢調指出，鄭淳駿引介曾擔任旅行社票務工作的羅佩雯給沈裕雄，羅女涉謊稱可以大量購買海外機票，從航空公司賺取高額回饋金，又提出有特殊管道取得海外移民等項目企劃，從2019年9月間起至2023年6月間以海外機票累計詐騙沈裕雄48.9億元，海外移民項目則詐騙5400萬元、850萬美元，不法所得超過50億元。

檢調追查，羅女為了取信沈裕雄，起初以部分匯款、現金支付回款，後續則改成對帳抵扣等手法，企圖掩飾真實投資金額，羅、鄭與沈對帳後期，沈發現帳目有異陸續收回投資款，但剩餘款仍依羅女提議改投資澳洲移民投資。全案在沈裕雄逝世後，家人持續發現帳目問題，且未能收回款項，怒告詐欺等罪。

檢方指出，去年檢方收案偵辦中，認為鄭淳駿與羅佩雯涉以海外投資名義犯詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌，今年2月18日指揮新北市調查處持搜索票搜索鄭、羅2人住居所、鄭的九禹公司、羅的熙羅公司等6處所；鄭到案後經檢察官訊問後，18日向法院聲請羈押禁見獲准，搜索當天不在住居所、公司的羅則於昨天中午到案，檢察官訊後今天上午6點向法院聲請羈押禁見，預計下午開羈押庭。