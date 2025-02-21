女駕駛闖紅燈致人重傷 台南市公布4件高風險駕駛事件

台南市公布第9批高風險駕駛事件計4案，違規地點分別在永康區、西港區、佳里區、新營區，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

這4起事故皆涉及違反道路交通安全規則，並導致重大傷亡。男女各占一半，其中1人陳女涉及闖紅燈致人重傷。另有周女、吳男、江男等3人導致死亡事故。

交通局表示，為提升交通安全友善空間，台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，透過主動公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，交通局呼籲駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念，才能確保行車用路安全。

交通局表示，台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則於2023年8月11日公告施行，公告對象係就汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。