快訊

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

王大陸涉心臟問題逃兵役…日常8習慣不利你的心臟 3食物最該優先戒

被指傳染流感害死大S 范瑋琪不忍了！曝醫生對話吐真相

聽新聞
0:00 / 0:00

虛構大陸情報人員、假情資詐千萬獎金！軍情局2校級軍官要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國防部軍事情報局上校蘇永玲、中校蘇薪名虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資，5年間詐領至少千萬元獎金，被檢方依貪汙等罪嫌起訴，最高法院考量蘇永玲供出另案共犯，有情輕法重、情堪憫恕等情事，依現役軍人犯貪汙等罪判蘇永玲3年2月、蘇薪名5年徒刑定讞。

據悉，蘇薪名因有資訊專長，長期績效表現突出，吸引不同單位同事注目，私下請教如何蒐集情報、增進工作質量，蘇薪名長期涉用他的資訊專長設計APP，營造蒐情情資假象，還傳授同事「作弊秘訣」瞞天過海詐領獎金，宛如隨意掏空國家財庫。

判決指出，蘇永玲負責大陸情報工作的組織布建及情蒐任務，接受蘇薪名提供的假情報人員等資訊；蘇薪名2018年起至2023年間先上網購買、搜集大陸人民身分證，另蒐整、編撰大陸軍港軍艦船舶動態等資訊，再提供給蘇永玲陳報軍情局。

蘇薪名再以切換通訊軟體使用者帳號，一人分飾兩角方式，杜撰與陸籍人員聯繫的不實對話紀錄，連同其自行蒐整資訊，由蘇永玲回報軍情局，共申報獎金新台幣654萬3793元、美金14萬4800元，其中蘇永玲收受85萬945元，其餘由蘇薪名收受，再轉存至他人帳戶隱匿犯罪所得。

法院審理時，蘇永玲認罪，供稱因信任蘇薪名確有情報人員存在，才沒有提出懷疑，直到2019、2020年才知蘇薪名自行使用款項，她已繳回犯罪所得，也遭停職不會再犯。

一審以2人擔任軍職近20年，長年受國家栽培，利用職務上機會、情報工作監督查核不易等特性詐取財物，嚴重損及國家安全，敗壞軍紀；考量認錯並繳回犯罪所得，判蘇永玲7年徒刑，褫奪公權6年，判蘇薪名6年徒刑，褫奪公權5年，均沒收犯罪所得。

案件上訴，二審認為2人在密接時間多次利用職務上機會詐取財物，手法、侵害法益相同，應以接續犯論處一罪，一審以立案時間不同分論併罰不恰當；另蘇永玲供出另案共犯，應依法減刑，撤銷原判決，改判蘇永玲3年2月、蘇薪名5年徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

國防部軍事情報局前上校蘇永玲（左）、前中校蘇薪名（右黃衣者）。圖／聯合報系資料照片
國防部軍事情報局前上校蘇永玲（左）、前中校蘇薪名（右黃衣者）。圖／聯合報系資料照片

同事 國防部 情資 軍艦

延伸閱讀

景順：看好大陸科技股 對美國通膨擔憂加劇

新中越鐵路 將採「標準軌」

陸20條政策穩外資 「未來可期」

拿教育開刀第一步？我禁3所大陸院校學歷與交流 陸委會這樣說

相關新聞

虛構大陸情報人員、假情資詐千萬獎金！軍情局2校級軍官要入獄

國防部軍事情報局上校蘇永玲、中校蘇薪名虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資，5年間詐領至少千萬元獎金，被檢方依貪汙等罪嫌起...

台南市府光電弊案今開庭 律師認農電作業要點存模糊空間申請鑑定

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

800萬元曳引車沒了！保警查獲假夜遊真濫倒 「以車追人」再扣車

凃姓男子等人涉嫌以集團作案方式在台中市大安區的保安林濫倒疑似汙泥的廢棄土方近300立方公尺，檢警環以科技器材掌握線索，鎖...

楊蕙如涉侮辱大阪辦事處案 高院判決免訴確定

憲法法庭認定「侮辱職務罪」違憲，「卡神」楊蕙如等人涉侮辱大阪辦事處被判刑5月確定，案經楊蕙如提釋憲，憲法法庭廢棄發回。高...

前民進黨立委女助理假扮律師接案牟利 自白犯罪判緩刑

曾擔任綠營立法委員助理的林泳希無律師資格，卻對外自稱「林律師」接案，依詐欺、違反律師法起訴；台北地院審理，林女自白，繳回...

懷疑戴綠帽怒火燒 他倒汽油點火...妻3度燒傷判5年

鄭姓男子因懷疑妻子與他人外遇，去年5月在住處前倉庫兩人發生爭吵，鄭先持木棍毆妻，再以裝在寶特瓶內的汽油潑灑她身上後點燃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。