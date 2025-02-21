虛構大陸情報人員、假情資詐千萬獎金！軍情局2校級軍官要入獄

國防部軍事情報局上校蘇永玲、中校蘇薪名虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資，5年間詐領至少千萬元獎金，被檢方依貪汙等罪嫌起訴，最高法院考量蘇永玲供出另案共犯，有情輕法重、情堪憫恕等情事，依現役軍人犯貪汙等罪判蘇永玲3年2月、蘇薪名5年徒刑定讞。

據悉，蘇薪名因有資訊專長，長期績效表現突出，吸引不同單位同事注目，私下請教如何蒐集情報、增進工作質量，蘇薪名長期涉用他的資訊專長設計APP，營造蒐情情資假象，還傳授同事「作弊秘訣」瞞天過海詐領獎金，宛如隨意掏空國家財庫。

判決指出，蘇永玲負責大陸情報工作的組織布建及情蒐任務，接受蘇薪名提供的假情報人員等資訊；蘇薪名2018年起至2023年間先上網購買、搜集大陸人民身分證，另蒐整、編撰大陸軍港軍艦船舶動態等資訊，再提供給蘇永玲陳報軍情局。

蘇薪名再以切換通訊軟體使用者帳號，一人分飾兩角方式，杜撰與陸籍人員聯繫的不實對話紀錄，連同其自行蒐整資訊，由蘇永玲回報軍情局，共申報獎金新台幣654萬3793元、美金14萬4800元，其中蘇永玲收受85萬945元，其餘由蘇薪名收受，再轉存至他人帳戶隱匿犯罪所得。

法院審理時，蘇永玲認罪，供稱因信任蘇薪名確有情報人員存在，才沒有提出懷疑，直到2019、2020年才知蘇薪名自行使用款項，她已繳回犯罪所得，也遭停職不會再犯。

一審以2人擔任軍職近20年，長年受國家栽培，利用職務上機會、情報工作監督查核不易等特性詐取財物，嚴重損及國家安全，敗壞軍紀；考量認錯並繳回犯罪所得，判蘇永玲7年徒刑，褫奪公權6年，判蘇薪名6年徒刑，褫奪公權5年，均沒收犯罪所得。